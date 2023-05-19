19 мая 2023

Россиянам раскрыли, сколько электричества потребляют современные бытовые приборы

«Электрорешения»: современные электроприборы потребляют минимум электричества
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Старые приборы расходую в разы больше электроэнергии чем современные Фото:

Современные бытовые приборы потребляют минимальное количество электроэнергии, если просто включены в розетку. Об этом рассказал директор департамента управления бизнесом компании «Электрорешения» Дмитрий Кучеров.

«В спящем режиме современные приборы практически не тратят энергию. Электроэнергия должна куда-то уходить, а этого в такой ситуации не происходит», — передает слова эксперта агентство «Прайм».

Кучеров отметил, что больше всего расходуют электричество старые бытовые приборы. Если рассматривать современное оборудование, то наиболее энергозатратными является утюг, электрочайник, микроволновая печь, бойлер и духовка.

Ранее правительство РФ повысило тариф на передачу электроэнергии на 6,3% до конца 2023 года. Напротив, в апреле президент РФ Владимир Путин сообщал, что роста цен на тарифы ЖКХ в ближайшие полтора года не ожидается.

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Современные бытовые приборы потребляют минимальное количество электроэнергии, если просто включены в розетку. Об этом рассказал директор департамента управления бизнесом компании «Электрорешения» Дмитрий Кучеров. «В спящем режиме современные приборы практически не тратят энергию. Электроэнергия должна куда-то уходить, а этого в такой ситуации не происходит», — передает слова эксперта агентство «Прайм». Кучеров отметил, что больше всего расходуют электричество старые бытовые приборы. Если рассматривать современное оборудование, то наиболее энергозатратными является утюг, электрочайник, микроволновая печь, бойлер и духовка. Ранее правительство РФ повысило тариф на передачу электроэнергии на 6,3% до конца 2023 года. Напротив, в апреле президент РФ Владимир Путин сообщал, что роста цен на тарифы ЖКХ в ближайшие полтора года не ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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