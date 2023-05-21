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Челябинцев предупредили о 32-градусной жаре

«Гисметео»: в Челябинской области потеплеет до +32 градусов
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Сильная жара придет в регион в субботу Фото:

Жителей Челябинской области предупредили о потеплении до +32 градусов. Долгосрочный прогноз опубликовали метеорологи.

«Предстоящая неделя с 22 по 28 мая в Челябинской области будет жаркой. В понедельник в регионе потеплеет до +26 градусов», — говорится на сайте «Гисметео».

23 мая на Южном Урале потеплеет до +27 градусов. 24 и 25 мая воздух прогреется до +29 градусов. В пятницу, 26 мая, термометры покажут +30 градусов. В субботу, 27 мая, в области ожидается 32-градусная жара. Осадков во все дни не будет, ночные температуры не упадут ниже +11 градусов.

В воскресенье, 28 мая, в Челябинской области потеплеет до +29 градусов. Также в выходной день ожидается небольшой дождь.

Ранее синоптики рассказали о погоде на Урале в июне. Как отметила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, июнь ожидается прохладный. В Челябинской, Свердловской, Курганской областях днем преимущественного будет 19-24 градуса тепла.

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Жителей Челябинской области предупредили о потеплении до +32 градусов. Долгосрочный прогноз опубликовали метеорологи. «Предстоящая неделя с 22 по 28 мая в Челябинской области будет жаркой. В понедельник в регионе потеплеет до +26 градусов», — говорится на сайте «Гисметео». 23 мая на Южном Урале потеплеет до +27 градусов. 24 и 25 мая воздух прогреется до +29 градусов. В пятницу, 26 мая, термометры покажут +30 градусов. В субботу, 27 мая, в области ожидается 32-градусная жара. Осадков во все дни не будет, ночные температуры не упадут ниже +11 градусов. В воскресенье, 28 мая, в Челябинской области потеплеет до +29 градусов. Также в выходной день ожидается небольшой дождь. Ранее синоптики рассказали о погоде на Урале в июне. Как отметила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, июнь ожидается прохладный. В Челябинской, Свердловской, Курганской областях днем преимущественного будет 19-24 градуса тепла.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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