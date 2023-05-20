20 мая 2023
19 мая 2023

Июнь в Челябинской области будет прохладным

© Служба новостей «URA.RU»
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Новая набережная возле Мегаполиса. Челябинск, прогулка, лето, отдых, набережная реки миасс, общественное пространство
В первый месяц лета жары в регионе ждать не следует Фото:

Синоптики прогнозируют прохладный июнь в Челябинской области. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина

«Прохладный июнь ожидается на Урале. В Свердловской, Курганской и Челябинской областях днем преимущественно 19-24 градуса тепла», — рассказала Людмила Паршина «Российской газете».

По ее данным, осадки в июне в Челябинской области ожидаются в пределах нормы. Сильных гроз в начале лета синоптики не прогнозируют.

Ранее сообщалось, что последняя неделя мая в Челябинске будет жаркой. Столбики термометров поднимутся до отметки +30 градусов.

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Синоптики прогнозируют прохладный июнь в Челябинской области. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина «Прохладный июнь ожидается на Урале. В Свердловской, Курганской и Челябинской областях днем преимущественно 19-24 градуса тепла», — рассказала Людмила Паршина «Российской газете». По ее данным, осадки в июне в Челябинской области ожидаются в пределах нормы. Сильных гроз в начале лета синоптики не прогнозируют. Ранее сообщалось, что последняя неделя мая в Челябинске будет жаркой. Столбики термометров поднимутся до отметки +30 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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