Июнь в Челябинской области будет прохладным

В первый месяц лета жары в регионе ждать не следует
Синоптики прогнозируют прохладный июнь в Челябинской области. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина
«Прохладный июнь ожидается на Урале. В Свердловской, Курганской и Челябинской областях днем преимущественно 19-24 градуса тепла», — рассказала Людмила Паршина «Российской газете».
По ее данным, осадки в июне в Челябинской области ожидаются в пределах нормы. Сильных гроз в начале лета синоптики не прогнозируют.
Ранее сообщалось, что последняя неделя мая в Челябинске будет жаркой. Столбики термометров поднимутся до отметки +30 градусов.
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