Пермские власти готовят новый запрет для несовершеннолетних

В Пермском крае с осени хотят запретить продавать зажигалки несовершеннолетним

22 мая 2023 в 11:53 Размер текста - 17 +

Краевые власти обратили внимание на опасность зажигалок для детей Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Пермском крае уже осенью этого года может быть принят закон о запрете продажи газовых зажигалок несовершеннолетним. Проект документа представлен на сайте министерства территориальной безопасности. С 18 апреля по 2 мая представители бизнеса могли ознакомиться с ним и внести свои предложения и замечания. В проекте документа сказано, что за продажу зажигалок предусмотрены административные штрафы. «Розничная продажа несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, влечет наложение административного штрафа: на граждан в размере от 3 тысяч до 5 тыс. рублей; на должностных лиц — от 5 до 8 тыс. рублей; на юридических лиц — от 10 до 20 тыс. рублей. Настоящий закон вступает в силу с 1 сентября 2023 года, но не ранее, чем по истечении девяноста дней после дня его официального опубликования», — сказано в проекте документа. Законопроект призван оградить несовершеннолетних от такого вида токсикомании, как «сниффинг», когда подростками при вдыхании паров газа достигается состояние опьянения. Это приводит к тяжелой токсической зависимости, хроническим болезням, тормозит психическое развитие несовершеннолетних, отмечает министерство территориальной безопасности Прикамья. В зоне риска находятся дети и подростки в возрасте 9-17 лет. В период с 2019 по 2022 годы в крае выявлено несколько случаев отравления парами газа, в том числе, смертельные. В случае принятия соответствующего закона, под запрет для несовершеннолетних могут попасть не только зажигалки, но и баллончики к ним, а также баллончиках для заправки портативных туристических плит. При подготовке законопроекта краевые власти брали во внимание опыт ряда субъектов РФ, где уже введен запрет на продажу зажигалок детям и подросткам. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Пермском крае уже осенью этого года может быть принят закон о запрете продажи газовых зажигалок несовершеннолетним. Проект документа представлен на сайте министерства территориальной безопасности. С 18 апреля по 2 мая представители бизнеса могли ознакомиться с ним и внести свои предложения и замечания. В проекте документа сказано, что за продажу зажигалок предусмотрены административные штрафы. «Розничная продажа несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, влечет наложение административного штрафа: на граждан в размере от 3 тысяч до 5 тыс. рублей; на должностных лиц — от 5 до 8 тыс. рублей; на юридических лиц — от 10 до 20 тыс. рублей. Настоящий закон вступает в силу с 1 сентября 2023 года, но не ранее, чем по истечении девяноста дней после дня его официального опубликования», — сказано в проекте документа. Законопроект призван оградить несовершеннолетних от такого вида токсикомании, как «сниффинг», когда подростками при вдыхании паров газа достигается состояние опьянения. Это приводит к тяжелой токсической зависимости, хроническим болезням, тормозит психическое развитие несовершеннолетних, отмечает министерство территориальной безопасности Прикамья. В зоне риска находятся дети и подростки в возрасте 9-17 лет. В период с 2019 по 2022 годы в крае выявлено несколько случаев отравления парами газа, в том числе, смертельные. В случае принятия соответствующего закона, под запрет для несовершеннолетних могут попасть не только зажигалки, но и баллончики к ним, а также баллончиках для заправки портативных туристических плит. При подготовке законопроекта краевые власти брали во внимание опыт ряда субъектов РФ, где уже введен запрет на продажу зажигалок детям и подросткам.