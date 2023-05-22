В Екатеринбурге из академии единоборств РМК эвакуировали людей

Из РМК вывели всех горожан Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Екатеринбурге из здания Академия единоборств РМК вывели людей. На место уже прибыли огнеборцы. Об этом сообщили читатели URA.RU.

«Из РМК вывели всех людей. На месте уже находятся пожарные. Вроде паники на месте нет. Но что там произошло, пока неясно», — делятся читатели URA.RU.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу РМК. Там сообщили, что это ежегодные учения. «У нас проходят ежегодные учения. Отрабатываем действия тренеров и персонала в сложных ситуациях. Такие же учения проходят и по первой медицинской помощью. Подходим к вопросам безопасности очень серьезно», — отметили в спортивной академии.

РМК — масштабный спортивный проект, который полностью посвящен единоборствам. Задачи Академии — увеличить количество детей и взрослых, ведущих здоровый образ жизни. На двух последних этажах академии оборудована РМК Арена — специальный зал, спроектированный для проведения профессиональных поединков с рингом и зрительным залом.