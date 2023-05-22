Екатеринбуржца посадили в тюрьму за покушение на убийство своих жены и сына

23 мая 2023 в 12:44 Размер текста - 17 +

Осужденный на девять лет избил свою жену и сына Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге вынесли приговор в виде девяти лет и четырех месяцев лишения свободы мужчине, совершившему покушение на убийство своих супруги и сына, которого он столкнул с балкона квартиры. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «В июне 2022 года между осужденным и его женой возник конфликт, в ходе которого мужчина нанес несколько ударов по голове женщины, но не смог продолжить избиение из-за малолетнего сына, который выбил табурет из рук отца. В дальнейшем осужденный начал угрожать супруге ножом, ударив ее рукояткой по лицу. После чего ребенок нанес отцу удар ножом в грудь и женщине удалось покинуть помещение. Мужчина настиг сына на балконе и ударил его, в результате чего ребенок упал с высоты не менее пяти метров», — сказано в сообщении. В больнице врачам удалось спасти жизнь мальчика. Чкаловский районный суд назначил виновному наказание в виде девяти лет и четырех месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. В настоящее время приговор не вступил в законную силу.

В Екатеринбурге вынесли приговор в виде девяти лет и четырех месяцев лишения свободы мужчине, совершившему покушение на убийство своих супруги и сына, которого он столкнул с балкона квартиры. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «В июне 2022 года между осужденным и его женой возник конфликт, в ходе которого мужчина нанес несколько ударов по голове женщины, но не смог продолжить избиение из-за малолетнего сына, который выбил табурет из рук отца. В дальнейшем осужденный начал угрожать супруге ножом, ударив ее рукояткой по лицу. После чего ребенок нанес отцу удар ножом в грудь и женщине удалось покинуть помещение. Мужчина настиг сына на балконе и ударил его, в результате чего ребенок упал с высоты не менее пяти метров», — сказано в сообщении. В больнице врачам удалось спасти жизнь мальчика. Чкаловский районный суд назначил виновному наказание в виде девяти лет и четырех месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. В настоящее время приговор не вступил в законную силу.