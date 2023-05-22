22 мая 2023

Екатеринбуржца посадили в тюрьму за покушение на убийство своих жены и сына

© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор бывшему главе МЧС Рожкову Олегу. Курган , арестант, руки, наручники
Осужденный на девять лет избил свою жену и сына Фото:

В Екатеринбурге вынесли приговор в виде девяти лет и четырех месяцев лишения свободы мужчине, совершившему покушение на убийство своих супруги и сына, которого он столкнул с балкона квартиры. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«В июне 2022 года между осужденным и его женой возник конфликт, в ходе которого мужчина нанес несколько ударов по голове женщины, но не смог продолжить избиение из-за малолетнего сына, который выбил табурет из рук отца. В дальнейшем осужденный начал угрожать супруге ножом, ударив ее рукояткой по лицу. После чего ребенок нанес отцу удар ножом в грудь и женщине удалось покинуть помещение. Мужчина настиг сына на балконе и ударил его, в результате чего ребенок упал с высоты не менее пяти метров», — сказано в сообщении. В больнице врачам удалось спасти жизнь мальчика.

Чкаловский районный суд назначил виновному наказание в виде девяти лет и четырех месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. В настоящее время приговор не вступил в законную силу.

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В Екатеринбурге вынесли приговор в виде девяти лет и четырех месяцев лишения свободы мужчине, совершившему покушение на убийство своих супруги и сына, которого он столкнул с балкона квартиры. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «В июне 2022 года между осужденным и его женой возник конфликт, в ходе которого мужчина нанес несколько ударов по голове женщины, но не смог продолжить избиение из-за малолетнего сына, который выбил табурет из рук отца. В дальнейшем осужденный начал угрожать супруге ножом, ударив ее рукояткой по лицу. После чего ребенок нанес отцу удар ножом в грудь и женщине удалось покинуть помещение. Мужчина настиг сына на балконе и ударил его, в результате чего ребенок упал с высоты не менее пяти метров», — сказано в сообщении. В больнице врачам удалось спасти жизнь мальчика. Чкаловский районный суд назначил виновному наказание в виде девяти лет и четырех месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. В настоящее время приговор не вступил в законную силу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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