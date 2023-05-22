Существующую набережную реки Миасс и «Арт-сквер» продлят до улицы Свободы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске продлят существующую набережную реки Миасс и «Арт-сквер» до улицы Свободы. В процессе реконструкции будет благоустроен ныне существующий пустырь, сообщила 23 мая мэр Челябинска Наталья Котова.

«Приняли решение продлить прогулочную набережную реки Миасс и „Арт-Сквер“ до улицы Свободы. Благоустройство коснется территории, представляющей из себя сегодня неприглядный пустырь. Здесь появится много зелени, газонов, широкие мощеные дорожки, а также площадка с роллердромом, на которой зимой будет заливаться каток», — поделилась Котова в своем telegram-канале.

С помощью геопластики на набережной будет воссоздан оригинальный рельеф местности, появятся искусственные холмы с площадкой для размещения арт-объектов. Работы по возведению прогулочной зоны и «Арт-сквера» планируют завершить до осени 2023.

Новую набережную на реке Миасс в Челябинске 18 сентября 2021 года открыл Губернатор Алексей Текслер. Зону для пеших прогулок обустроили за областной филармонией, в центре города. Прогулочная зона протянулась до улицы Свободы. Здесь появились детские площадки, арт-объекты, зоны отдыха, обустроенные спуски к воде. Тогда любители кататься на байдарках и каяках попросили губернатора сделать на набережной причалы.

С помощью геопластики на набережной будет воздан оригинальный рельеф местности, появятся искусственные холмы с площадкой для размещения арт-объектов Фото: соцсети, telegram-канал мэра Челябинска Натальи Котовой

Работы по возведению прогулочной зоны и «Арт-сквера» планируют завершить до осени 2023 Фото: telegram-канал Натальи Котовой

В процессе реконструкции будет благоустроен ныне существующий пустырь Фото: telegram-канал Натальи Котовой