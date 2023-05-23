23 мая 2023

Роскомнадзор предупредил россиян об опасностях рекомендательных систем

© Служба новостей «URA.RU»
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Круглый стол в Общественной Палате РФ. Москва, папка, роскомнадзор
В Роскомнадзоре считают, что рекомендательные сервисы необходимо регулировать на законодательном уровне Фото:

Роскомнадзор выпустил аналитическую справку, в которой указывает на опасность бесконтрольного развития рекомендательных сервисов. По мнению ведомства, существующие алгоритмы, используемые соцсетями, могут привести к политической поляризации общества.

«В основе рекомендательных алгоритмов лежит использование искусственного интеллекта (ИИ). Он часто отдает предпочтение спорной, разжигающей вражду и недостоверной информации, поскольку именно такой контент привлекает больше внимания пользователей. В результате социальные сети могут спровоцировать политическую поляризацию и продвигать дезинформацию», — приводят «Ведомости» текст аналитической справки, подготовленной ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ, структура Роскомнадзора).

В публикации отмечается, что основными разработчиками рекомендательных сервисов в России выступают «Яндекс» или VK. ГРЦЧ рекомендует принять закон, который будет регулировать сервисы рекомендаций.

В июле 2022 года зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи Антон Горелкин говорил URA.RU, что Google намерено раскручивает контент, запрещенный на территории РФ. Компания была оштрафована за отказ удалять запрещенную информацию.

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Роскомнадзор выпустил аналитическую справку, в которой указывает на опасность бесконтрольного развития рекомендательных сервисов. По мнению ведомства, существующие алгоритмы, используемые соцсетями, могут привести к политической поляризации общества. «В основе рекомендательных алгоритмов лежит использование искусственного интеллекта (ИИ). Он часто отдает предпочтение спорной, разжигающей вражду и недостоверной информации, поскольку именно такой контент привлекает больше внимания пользователей. В результате социальные сети могут спровоцировать политическую поляризацию и продвигать дезинформацию», — приводят «Ведомости» текст аналитической справки, подготовленной ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ, структура Роскомнадзора). В публикации отмечается, что основными разработчиками рекомендательных сервисов в России выступают «Яндекс» или VK. ГРЦЧ рекомендует принять закон, который будет регулировать сервисы рекомендаций. В июле 2022 года зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи Антон Горелкин говорил URA.RU, что Google намерено раскручивает контент, запрещенный на территории РФ. Компания была оштрафована за отказ удалять запрещенную информацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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