Роскомнадзор предупредил россиян об опасностях рекомендательных систем

24 мая 2023 в 05:04 Размер текста - 17 +

В Роскомнадзоре считают, что рекомендательные сервисы необходимо регулировать на законодательном уровне Фото: Владимир Андреев © URA.RU Роскомнадзор выпустил аналитическую справку, в которой указывает на опасность бесконтрольного развития рекомендательных сервисов. По мнению ведомства, существующие алгоритмы, используемые соцсетями, могут привести к политической поляризации общества. «В основе рекомендательных алгоритмов лежит использование искусственного интеллекта (ИИ). Он часто отдает предпочтение спорной, разжигающей вражду и недостоверной информации, поскольку именно такой контент привлекает больше внимания пользователей. В результате социальные сети могут спровоцировать политическую поляризацию и продвигать дезинформацию», — приводят «Ведомости» текст аналитической справки, подготовленной ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ, структура Роскомнадзора). В публикации отмечается, что основными разработчиками рекомендательных сервисов в России выступают «Яндекс» или VK. ГРЦЧ рекомендует принять закон, который будет регулировать сервисы рекомендаций. В июле 2022 года зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи Антон Горелкин говорил URA.RU, что Google намерено раскручивает контент, запрещенный на территории РФ. Компания была оштрафована за отказ удалять запрещенную информацию.

Роскомнадзор выпустил аналитическую справку, в которой указывает на опасность бесконтрольного развития рекомендательных сервисов. По мнению ведомства, существующие алгоритмы, используемые соцсетями, могут привести к политической поляризации общества. «В основе рекомендательных алгоритмов лежит использование искусственного интеллекта (ИИ). Он часто отдает предпочтение спорной, разжигающей вражду и недостоверной информации, поскольку именно такой контент привлекает больше внимания пользователей. В результате социальные сети могут спровоцировать политическую поляризацию и продвигать дезинформацию», — приводят «Ведомости» текст аналитической справки, подготовленной ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ, структура Роскомнадзора). В публикации отмечается, что основными разработчиками рекомендательных сервисов в России выступают «Яндекс» или VK. ГРЦЧ рекомендует принять закон, который будет регулировать сервисы рекомендаций. В июле 2022 года зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи Антон Горелкин говорил URA.RU, что Google намерено раскручивает контент, запрещенный на территории РФ. Компания была оштрафована за отказ удалять запрещенную информацию.