Депутат Госдумы Горелкин: Google не уважает пользователей из РФ

Иностранные компании не будут зарабатывать в России, если они игнорируют местное законодательство Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Очередной многомиллиардный штраф для Google свидетельствует, что корпорация не уважает своих российских пользователей и предает собственные принципы объективности. Об этом в разговоре с URA.RU заявил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи Антон Горелкин.

Ранее мировой суд Таганского района Москвы наложил на Google новый оборотный штраф более чем на 21 миллиард рублей. Причиной стало повторное неудаление запрещенной информации. В декабре прошлого года американская корпорация была оштрафована на 7,2 миллиарда рублей.

«Игнорируя российское законодательство, по сути Google демонстрирует неуважение к российским пользователям. Я считаю, что это недопустимо. Очень хорошо, что за последние годы была создана система работы с нарушителями и с теми, кто в цифровом сегменте ведет себя, руководствуясь не интересами пользователей, а интересами государства, которое они представляют, в частности, американского», — сказал Антон Горелкин.

Депутат Госдумы отметил принципиальность российского законодательства к подобным действиям зарубежных компаний. «Google выбрал тернистый и странный путь игнорирования требований российского законодательства. Наложение повторного штрафа Росконадзором вполне закономерно. Роскомнадзор обязан был это сделать. Есть принципиальная позиция: если иностранная компания игнорирует требования российского законодательства, демонстративно его нарушает, эта компания не будет зарабатывать на российском рекламном рынке», — уточнил он.

Google намерено раскручивает контент, запрещенный на территории РФ, подчеркнул собеседник агентства. «Очень печально, что такая большая компания ушла от собственных неоднократно декларируемых принципов объективности и нейтральности, и ее сервисы нативно участвуют в информационной войне. Я имею в виду Youtube, который использует рекомендательную систему, алгоритмы, подкручивая его и разгоняя контент, который диктует американское правительство, истеблишмент», — заключил парламентарий.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам