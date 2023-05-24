24 мая 2023

На поезда южных направлений из Челябинска в два раза увеличили время брони

© Служба новостей «URA.RU»
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Глубину бронирований на некоторые популярные поезда увеличили вдвое Фото:

При покупке билетов из Челябинска в поезда на юг, идущие через Москву, и по ряду других направлений увеличили глубину бронирований. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД), теперь заказать билеты можно не за 45, а за 90 суток.

«Глубина продажи билетов была восстановлена до привычных 90 суток для южных поездов, маршрут которых проходит через Москву. Те же изменения коснулись ряда других популярных направлений», — отметили URA.RU в ЮУЖД.

Перевозчик уточнил, что глубина брони, в частности, выросла на поезда из Санкт-Петербурга в различные города России. Как в мае сообщили в РЖД, в этом списке находится поезд №145А Челябинск—Санкт-Петербург.

В ЮУЖД напомнили, что ранее глубина продажи билетов на поезда дальнего следования была приведена к нормативным значениям в 45 суток. Это было сделано из-за необходимости провести масштабные работы по реконструкции инфраструктуры в Центральном транспортном узле.

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При покупке билетов из Челябинска в поезда на юг, идущие через Москву, и по ряду других направлений увеличили глубину бронирований. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД), теперь заказать билеты можно не за 45, а за 90 суток. «Глубина продажи билетов была восстановлена до привычных 90 суток для южных поездов, маршрут которых проходит через Москву. Те же изменения коснулись ряда других популярных направлений», — отметили URA.RU в ЮУЖД. Перевозчик уточнил, что глубина брони, в частности, выросла на поезда из Санкт-Петербурга в различные города России. Как в мае сообщили в РЖД, в этом списке находится поезд №145А Челябинск—Санкт-Петербург. В ЮУЖД напомнили, что ранее глубина продажи билетов на поезда дальнего следования была приведена к нормативным значениям в 45 суток. Это было сделано из-за необходимости провести масштабные работы по реконструкции инфраструктуры в Центральном транспортном узле.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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