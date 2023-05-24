На поезда южных направлений из Челябинска в два раза увеличили время брони

Глубину бронирований на некоторые популярные поезда увеличили вдвое Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

При покупке билетов из Челябинска в поезда на юг, идущие через Москву, и по ряду других направлений увеличили глубину бронирований. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД), теперь заказать билеты можно не за 45, а за 90 суток.

«Глубина продажи билетов была восстановлена до привычных 90 суток для южных поездов, маршрут которых проходит через Москву. Те же изменения коснулись ряда других популярных направлений», — отметили URA.RU в ЮУЖД.

Перевозчик уточнил, что глубина брони, в частности, выросла на поезда из Санкт-Петербурга в различные города России. Как в мае сообщили в РЖД, в этом списке находится поезд №145А Челябинск—Санкт-Петербург.

В ЮУЖД напомнили, что ранее глубина продажи билетов на поезда дальнего следования была приведена к нормативным значениям в 45 суток. Это было сделано из-за необходимости провести масштабные работы по реконструкции инфраструктуры в Центральном транспортном узле.