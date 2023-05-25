25 мая 2023

В челябинском поселке нашли тело школьника

© Служба новостей «URA.RU»
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Обрушение надземного перехода на трассе Челябинск -Курган. Курган, полиция, скорая помошь
Ребенок покончил с собой Фото:

В одном из домов поселка Горный (Челябинская область) нашли тело школьника. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, мальчик покончил жизнь самоубийством.

«Характер травм не носит криминальный характер. Мальчик покончил с собой. Сейчас предстоит выяснить причины его поступка», — рассказал источник.

По данным URA.RU, мальчик заканчивал восьмой класс школы. В декабре ему должно было исполниться 15 лет.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

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В одном из домов поселка Горный (Челябинская область) нашли тело школьника. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, мальчик покончил жизнь самоубийством. «Характер травм не носит криминальный характер. Мальчик покончил с собой. Сейчас предстоит выяснить причины его поступка», — рассказал источник. По данным URA.RU, мальчик заканчивал восьмой класс школы. В декабре ему должно было исполниться 15 лет. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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