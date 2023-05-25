В челябинском поселке нашли тело школьника

Ребенок покончил с собой
В одном из домов поселка Горный (Челябинская область) нашли тело школьника. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, мальчик покончил жизнь самоубийством.
«Характер травм не носит криминальный характер. Мальчик покончил с собой. Сейчас предстоит выяснить причины его поступка», — рассказал источник.
По данным URA.RU, мальчик заканчивал восьмой класс школы. В декабре ему должно было исполниться 15 лет.
URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
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