В Свердловской области утвердили проект «Титановой долины», где строят крупнейший завод

На площадке «Титановой долины» в Алапаевске построят завод на 1,2 тысячи рабочих мест Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Власти утвердили проект планировки третьей очереди «Титановой долины» в Алапаевске, где уже начали строить завод «Нейвасталь» на 1,2 тысячи рабочих мест. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

«Утверждение планировки является важным этапом расширения площадки особой экономической зоны и реализации инвестором крупного проекта по производству продукции, востребованной горнорудной, угольной и другими отраслями промышленности. А для территории — это еще один шаг к созданию новых рабочих мест и повышения качества жизни людей», — прокомментировал замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

В Алапаевске уже приступили к строительству завода «Нейвасталь» по производству стальных заготовок и готовой продукции, использующих для горнорудной и угольной промышленности. Как рассказывали URA.RU в пресс-службе компании «Формат-ЕК», которая реализует проект, на предприятие уже требуются сотрудники.