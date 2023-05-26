Инцидент произошел вечером 26 мая (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Екатеринбурге вечером 26 мая мужчина, спасаясь от пожара в квартире, выпал с девятого этажа. Он погиб, инцидент произошел на Автомагистральной, 13, сообщил читатель URA.RU.

«На Автомагистральной, 13 из окна выпал мужчина. Он спасался от пожара в квартире. Его спасти не удалось», — говорится в сообщении.

В Следственном комитете по Свердловской области URA.RU подтвердили факт произошедшего. «Следователи организовали проверку по данному инциденту. Как сообщили в городском УМВД, сотрудники полиции устанавливают и опрашивают очевидцев», — отметили в СК.

В квартире вместе с мужчиной находился его товарищ. Сотрудникам МЧС удалось спасти его. «Звеном газодымозащитной службы спасен один человек по лестничным маршам с помощью спасустройств», — говорится в сообщении на сайте регионального МЧС.

Площадь пожара составила один квадратный метр, к тушению очага возгорания привлекались три единицы техники и девять спасателей. Огнеборцы закончили разбор сгоревших конструкций завершены в 20:36.

Труп заметили случайные прохожие Фото: читатель URA.RU

Место, где произошло ЧП Фото: СК по Свердловской области