26 мая 2023

Екатеринбуржец, спасаясь от пожара, разбился насмерть. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия взрыва кислородной станции в госпитале на базе ГКБ№2. Челябинск, мчс, пожар, балкон, огонь, выбитые окна, стекла, жилой дом после взрыва
Инцидент произошел вечером 26 мая (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге вечером 26 мая мужчина, спасаясь от пожара в квартире, выпал с девятого этажа. Он погиб, инцидент произошел на Автомагистральной, 13, сообщил читатель URA.RU.

«На Автомагистральной, 13 из окна выпал мужчина. Он спасался от пожара в квартире. Его спасти не удалось», — говорится в сообщении.

В Следственном комитете по Свердловской области URA.RU подтвердили факт произошедшего. «Следователи организовали проверку по данному инциденту. Как сообщили в городском УМВД, сотрудники полиции устанавливают и опрашивают очевидцев», — отметили в СК.

В квартире вместе с мужчиной находился его товарищ. Сотрудникам МЧС удалось спасти его. «Звеном газодымозащитной службы спасен один человек по лестничным маршам с помощью спасустройств», — говорится в сообщении на сайте регионального МЧС.

Площадь пожара составила один квадратный метр, к тушению очага возгорания привлекались три единицы техники и девять спасателей. Огнеборцы закончили разбор сгоревших конструкций завершены в 20:36.

Труп заметили случайные прохожие
Труп заметили случайные прохожие
Фото:
Место, где произошло ЧП
Место, где произошло ЧП
Фото:
На месте происшествия работали пожарные
На месте происшествия работали пожарные
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В Екатеринбурге вечером 26 мая мужчина, спасаясь от пожара в квартире, выпал с девятого этажа. Он погиб, инцидент произошел на Автомагистральной, 13, сообщил читатель URA.RU. «На Автомагистральной, 13 из окна выпал мужчина. Он спасался от пожара в квартире. Его спасти не удалось», — говорится в сообщении. В Следственном комитете по Свердловской области URA.RU подтвердили факт произошедшего. «Следователи организовали проверку по данному инциденту. Как сообщили в городском УМВД, сотрудники полиции устанавливают и опрашивают очевидцев», — отметили в СК. В квартире вместе с мужчиной находился его товарищ. Сотрудникам МЧС удалось спасти его. «Звеном газодымозащитной службы спасен один человек по лестничным маршам с помощью спасустройств», — говорится в сообщении на сайте регионального МЧС. Площадь пожара составила один квадратный метр, к тушению очага возгорания привлекались три единицы техники и девять спасателей. Огнеборцы закончили разбор сгоревших конструкций завершены в 20:36.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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