В Екатеринбурге вечером 26 мая мужчина, спасаясь от пожара в квартире, выпал с девятого этажа. Он погиб, инцидент произошел на Автомагистральной, 13, сообщил читатель URA.RU.
«На Автомагистральной, 13 из окна выпал мужчина. Он спасался от пожара в квартире. Его спасти не удалось», — говорится в сообщении.
В Следственном комитете по Свердловской области URA.RU подтвердили факт произошедшего. «Следователи организовали проверку по данному инциденту. Как сообщили в городском УМВД, сотрудники полиции устанавливают и опрашивают очевидцев», — отметили в СК.
В квартире вместе с мужчиной находился его товарищ. Сотрудникам МЧС удалось спасти его. «Звеном газодымозащитной службы спасен один человек по лестничным маршам с помощью спасустройств», — говорится в сообщении на сайте регионального МЧС.
Площадь пожара составила один квадратный метр, к тушению очага возгорания привлекались три единицы техники и девять спасателей. Огнеборцы закончили разбор сгоревших конструкций завершены в 20:36.
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