Курганские школьники изобрели модели беспилотников в виде орла и совы Фото: Министерство обороны Великобритании © URA.RU

Курганские школьники изобрели модели беспилотников, которые похожи на птиц — орла и сову. Свои работы они представили в рамках конкурса сотрудникам оборонного предприятия. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганмашзавод».

«Изобретатели-исследователи из Дома детского творчества „Синяя птица“ защитили проекты перед конструкторами и инженерами „Курганмашзавода“. Четвероклассник Вася Л. демонстрировал беспилотник „Орел“ с естественным окрасом птицы, оснащенный четырьмя винтовыми двигателями и лазером. Артем Д. представил многофункциональный дрон размером с истребитель, а Алексей М. предложил оригинальный квадрокоптер „СОВА“ с четырьмя винтами для бесшумного полета», — сообщили в пресс-службе завода.

Слет юных изобретателей прошел в заводском музее Трудовой славы. Всего свои фантазийные проекты на суд жюри представили пятеро участников. «Дима П. создал модель ЗРК с маскирующейся в корпус башней, противотанковыми пушками и самонаводящимися ракетами. Федор К. придумал разведывательную подводную лодку-андроид „Акула-киборг“ с глазами-видеокамерами», — добавили на предприятии.

Курганские школьники создали модели беспилотников Фото: tg-канал «Курганмашзавод»