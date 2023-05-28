28 мая 2023
27 мая 2023

Курганцы создали модели беспилотников в виде птиц. Фото

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Дрон. stock, квадрокоптер, бпла, беспилотник, дрон, stock
Курганские школьники изобрели модели беспилотников в виде орла и совы Фото:

Курганские школьники изобрели модели беспилотников, которые похожи на птиц — орла и сову. Свои работы они представили в рамках конкурса сотрудникам оборонного предприятия. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганмашзавод».

«Изобретатели-исследователи из Дома детского творчества „Синяя птица“ защитили проекты перед конструкторами и инженерами „Курганмашзавода“. Четвероклассник Вася Л. демонстрировал беспилотник „Орел“ с естественным окрасом птицы, оснащенный четырьмя винтовыми двигателями и лазером. Артем Д. представил многофункциональный дрон размером с истребитель, а Алексей М. предложил оригинальный квадрокоптер „СОВА“ с четырьмя винтами для бесшумного полета», — сообщили в пресс-службе завода.

Слет юных изобретателей прошел в заводском музее Трудовой славы. Всего свои фантазийные проекты на суд жюри представили пятеро участников. «Дима П. создал модель ЗРК с маскирующейся в корпус башней, противотанковыми пушками и самонаводящимися ракетами. Федор К. придумал разведывательную подводную лодку-андроид „Акула-киборг“ с глазами-видеокамерами», — добавили на предприятии.

Курганские школьники создали модели беспилотников
Курганские школьники создали модели беспилотников
Фото:
Работы юных изобретателей оценивали конструкторы и инженеры оборонного завода «Курганмашзавод»
Работы юных изобретателей оценивали конструкторы и инженеры оборонного завода «Курганмашзавод»
Фото:

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Курганские школьники изобрели модели беспилотников, которые похожи на птиц — орла и сову. Свои работы они представили в рамках конкурса сотрудникам оборонного предприятия. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганмашзавод». «Изобретатели-исследователи из Дома детского творчества „Синяя птица“ защитили проекты перед конструкторами и инженерами „Курганмашзавода“. Четвероклассник Вася Л. демонстрировал беспилотник „Орел“ с естественным окрасом птицы, оснащенный четырьмя винтовыми двигателями и лазером. Артем Д. представил многофункциональный дрон размером с истребитель, а Алексей М. предложил оригинальный квадрокоптер „СОВА“ с четырьмя винтами для бесшумного полета», — сообщили в пресс-службе завода. Слет юных изобретателей прошел в заводском музее Трудовой славы. Всего свои фантазийные проекты на суд жюри представили пятеро участников. «Дима П. создал модель ЗРК с маскирующейся в корпус башней, противотанковыми пушками и самонаводящимися ракетами. Федор К. придумал разведывательную подводную лодку-андроид „Акула-киборг“ с глазами-видеокамерами», — добавили на предприятии.
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