Путин пообещал зеркальный ответ на атаку дронов

Путин прокомментировал атаку беспилотников на Москву
новость из сюжетаАтака беспилотников на Москву
Запад и Украина провоцируют Россию на зеркальные действия. Российские власти решат, что с этим делать. Об этом заявил президент Росси Владимир Путин, комментируя атаку украинских дронов на Москву. Попытка атаки была предпринята утром 30 мая.
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