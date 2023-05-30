Путин пообещал зеркальный ответ на атаку дронов

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Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании высшего Госсовета союзного государства России и Белоруссии. Москва, путин владимир
Путин прокомментировал атаку беспилотников на Москву Фото:
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Атака беспилотников на Москву

Запад и Украина провоцируют Россию на зеркальные действия. Российские власти решат, что с этим делать. Об этом заявил президент Росси Владимир Путин, комментируя атаку украинских дронов на Москву. Попытка атаки была предпринята утром 30 мая.

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Запад и Украина провоцируют Россию на зеркальные действия. Российские власти решат, что с этим делать. Об этом заявил президент Росси Владимир Путин, комментируя атаку украинских дронов на Москву. Попытка атаки была предпринята утром 30 мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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