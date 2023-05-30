«Курганмашзавод» устроит гавайскую вечеринку

Предприятие «Курганмашзавод» устроит фестиваль, посвященный Дню молодежи. Мероприятие пройдет в стиле гавайской вечеринки. Об этом говорится в группе «Союза молодежи Курганмашзавода» в соцсети «ВКонтакте».
«Союз молодежи Курганмашзавода приглашает на фестиваль „Наше время“, посвященный Дню молодежи. Это лето обещает быть жарким, поэтому день молодежи пройдет в стиле Гавайской вечеринки. Ведущий обещает жаркую программу, поэтому вход 18+», — говорится в посте группы.
Также в Союзе молодежи КМЗ сообщили, что фестиваль пройдет 24 июня с 11:00 до 17:00 на территории Курган-парка в Заозерном районе. Принять участие смогут граждане до 35 лет. Стоимость билетов — 200 рублей. Количество мест ограничено.
В прошлом году фестиваль «Наше время» прошел в стиле лихих 90-х. Дресс-кодом были малиновые пиджаки, яркие лосины и спортивные костюмы. Мероприятие проводилось исключительно для заводчан КМЗ.
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