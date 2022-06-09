В Кургане пройдет вечеринка в стиле бандитов из 1990-х

10 июня 2022 в 16:14 Размер текста - 17 +

В Кургане пройдет вечеринка в стиле девяностых. Дресс-код — малиновые пиджаки и спортивные костюмы Фото: Александр Мамаев © URA.RU Курганское предприятие «Курганмашзавод» проведет вечеринку в стиле лихих 90-х в честь Дня молодежи. Дресс-код — малиновые пиджаки, яркие лосины и спортивные костюмы. Об этом говорится в группе «Союза молодежи Курганмашзавода» в соцсети «ВКонтакте». «Фестиваль молодежи „Наше время“ пройдет в стиле 90-х 25 июня на территории Курган-парка. Это десятилетие вспоминается со сладкой тоской и ностальгией по былым временам. Вечеринка — это машина времени, которая перенесет нас в юность, а кого-то в детство. Дресс-код — малиновые пиджаки, яркие лосины, спортивные костюмы», — говорится в посте группы. Как сообщили URA.RU в Союзе Молодежи КМЗ, мероприятие закрытое и проводится исключительно для сотрудников завода до 35 лет включительно. При этом вход платный — 300 рублей. До этого URA.RU сообщало, что курганский предприниматель Дмитрий Ильтяков возвращает магазинам стиль СССР. В одной из торговых точек мясокомбината «Велес» вывеску переименовали на «Мясной Гастроном». Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Курганистан» .

Курганское предприятие «Курганмашзавод» проведет вечеринку в стиле лихих 90-х в честь Дня молодежи. Дресс-код — малиновые пиджаки, яркие лосины и спортивные костюмы. Об этом говорится в группе «Союза молодежи Курганмашзавода» в соцсети «ВКонтакте». «Фестиваль молодежи „Наше время“ пройдет в стиле 90-х 25 июня на территории Курган-парка. Это десятилетие вспоминается со сладкой тоской и ностальгией по былым временам. Вечеринка — это машина времени, которая перенесет нас в юность, а кого-то в детство. Дресс-код — малиновые пиджаки, яркие лосины, спортивные костюмы», — говорится в посте группы. Как сообщили URA.RU в Союзе Молодежи КМЗ, мероприятие закрытое и проводится исключительно для сотрудников завода до 35 лет включительно. При этом вход платный — 300 рублей. До этого URA.RU сообщало, что курганский предприниматель Дмитрий Ильтяков возвращает магазинам стиль СССР. В одной из торговых точек мясокомбината «Велес» вывеску переименовали на «Мясной Гастроном».