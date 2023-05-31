Шумков раскрыл, сколько заброшенной пашни в регионе удалось вернуть в оборот

Курганский губернатор Шумков отчитался о количестве введенной в оборот заброшенной пашни
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Выставка КурганСпецПром 2022. Приезд Шпиленко Андрея. Курган, шумков вадим
Шумков отчитался о количестве заброшенной пашни, которую вернули в сельхозоборот Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков назвал общее количество гектаров заброшенной земли сельхозназначения, которую вернули в оборот. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале.

«За несколько лет вернули в оборот более 200 000 гектаров пашни. Сейчас работа продолжается», — говорится в посте Шумкова.

По словам курганского губернатора, речь идет о залежных землях либо обрабатываемых, но небольшими участками. Шумков подчеркнул, что еще двести тысяч гектаров земли планируется выставить на торги.

Ранее URA.RU сообщало, что по словам курганского губернатора Шумкова, официозные СМИ писали, как «поля колосятся, да свиньи поросятся, мужики и бабы веселятся». На деле падение сельхозпроизводства в области, по мнению главы региона, было просто катастрофичным.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков назвал общее количество гектаров заброшенной земли сельхозназначения, которую вернули в оборот. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале. «За несколько лет вернули в оборот более 200 000 гектаров пашни. Сейчас работа продолжается», — говорится в посте Шумкова. По словам курганского губернатора, речь идет о залежных землях либо обрабатываемых, но небольшими участками. Шумков подчеркнул, что еще двести тысяч гектаров земли планируется выставить на торги. Ранее URA.RU сообщало, что по словам курганского губернатора Шумкова, официозные СМИ писали, как «поля колосятся, да свиньи поросятся, мужики и бабы веселятся». На деле падение сельхозпроизводства в области, по мнению главы региона, было просто катастрофичным.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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