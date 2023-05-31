В Челябинске начался долгожданный дождь

01 июня 2023 в 13:29 Размер текста - 17 +

Жители ждут хорошего ливня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске начался долгожданный дождь. Читатели URA.RU сообщают, что пока осадки небольшие, и ждут их усиления. «В северо-западной части города начался дождь. Также небольшие капли падают в центре. Ждем хорошего ливня», — пишут читатели. Пока прогнозы синоптиков, которые обещали экстремально жаркое лето в области, сбываются, Температура на протяжении длительного времени не опускается ниже 30 градусов. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, с каждым днем жара будет только усиливаться. Температура будет на пять градусов выше нормы.

В Челябинске начался долгожданный дождь. Читатели URA.RU сообщают, что пока осадки небольшие, и ждут их усиления. «В северо-западной части города начался дождь. Также небольшие капли падают в центре. Ждем хорошего ливня», — пишут читатели. Пока прогнозы синоптиков, которые обещали экстремально жаркое лето в области, сбываются, Температура на протяжении длительного времени не опускается ниже 30 градусов. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, с каждым днем жара будет только усиливаться. Температура будет на пять градусов выше нормы.