Жители ждут хорошего ливня
В Челябинске начался долгожданный дождь. Читатели URA.RU сообщают, что пока осадки небольшие, и ждут их усиления.
«В северо-западной части города начался дождь. Также небольшие капли падают в центре. Ждем хорошего ливня», — пишут читатели.
Пока прогнозы синоптиков, которые обещали экстремально жаркое лето в области, сбываются, Температура на протяжении длительного времени не опускается ниже 30 градусов. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, с каждым днем жара будет только усиливаться. Температура будет на пять градусов выше нормы.
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