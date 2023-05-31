31 мая 2023

В Челябинске начался долгожданный дождь

© Служба новостей «URA.RU»
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Первая гроза. Челябинск, автомобили, пешеходный переход, гроза, непогода, ливень, дорога, осадки, дождь, климат, автотранспорт
Жители ждут хорошего ливня Фото:

В Челябинске начался долгожданный дождь. Читатели URA.RU сообщают, что пока осадки небольшие, и ждут их усиления.

«В северо-западной части города начался дождь. Также небольшие капли падают в центре. Ждем хорошего ливня», — пишут читатели.

Пока прогнозы синоптиков, которые обещали экстремально жаркое лето в области, сбываются, Температура на протяжении длительного времени не опускается ниже 30 градусов. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, с каждым днем жара будет только усиливаться. Температура будет на пять градусов выше нормы.

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В Челябинске начался долгожданный дождь. Читатели URA.RU сообщают, что пока осадки небольшие, и ждут их усиления. «В северо-западной части города начался дождь. Также небольшие капли падают в центре. Ждем хорошего ливня», — пишут читатели. Пока прогнозы синоптиков, которые обещали экстремально жаркое лето в области, сбываются, Температура на протяжении длительного времени не опускается ниже 30 градусов. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, с каждым днем жара будет только усиливаться. Температура будет на пять градусов выше нормы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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