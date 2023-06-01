Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко бросил отечественный планшет на пол перед премьер-министром Михаилом Мишустиным. Так он хотел продемонстрировать прочность российского гаджета, который презентовали на форуме «Цифровая независимость промышленной России».
На кадрах видно, как Мишустин, держа планшет в руках, говорит, что гаджет тяжеловат. После этого Чернышенко берет устройство из рук премьер-министра и кидает на пол. «Нормально, нормально! В нормальной среде человек роняет продукт. В этом нет ничего плохого», — прокомментировал произошедшее один из презентующих отечественный гаджет.
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