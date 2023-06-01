Вице-премьер Чернышенко отобрал у Мишустина планшет и швырнул его на пол. Видео

01 июня 2023 в 18:47 Размер текста - 17 +

Дмитрий Чернышенко бросил планшет на пол, чтобы проверить его прочность Фото: Владимир Андреев © URA.RU Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко бросил отечественный планшет на пол перед премьер-министром Михаилом Мишустиным. Так он хотел продемонстрировать прочность российского гаджета, который презентовали на форуме «Цифровая независимость промышленной России». На кадрах видно, как Мишустин, держа планшет в руках, говорит, что гаджет тяжеловат. После этого Чернышенко берет устройство из рук премьер-министра и кидает на пол. «Нормально, нормально! В нормальной среде человек роняет продукт. В этом нет ничего плохого», — прокомментировал произошедшее один из презентующих отечественный гаджет.

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко бросил отечественный планшет на пол перед премьер-министром Михаилом Мишустиным. Так он хотел продемонстрировать прочность российского гаджета, который презентовали на форуме «Цифровая независимость промышленной России». На кадрах видно, как Мишустин, держа планшет в руках, говорит, что гаджет тяжеловат. После этого Чернышенко берет устройство из рук премьер-министра и кидает на пол. «Нормально, нормально! В нормальной среде человек роняет продукт. В этом нет ничего плохого», — прокомментировал произошедшее один из презентующих отечественный гаджет.