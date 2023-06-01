Вице-премьер Чернышенко отобрал у Мишустина планшет и швырнул его на пол. Видео

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Марафон "Новое знание", первый день. Москва, чернышенко дмитрий
Дмитрий Чернышенко бросил планшет на пол, чтобы проверить его прочность Фото:

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко бросил отечественный планшет на пол перед премьер-министром Михаилом Мишустиным. Так он хотел продемонстрировать прочность российского гаджета, который презентовали на форуме «Цифровая независимость промышленной России».

На кадрах видно, как Мишустин, держа планшет в руках, говорит, что гаджет тяжеловат. После этого Чернышенко берет устройство из рук премьер-министра и кидает на пол. «Нормально, нормально! В нормальной среде человек роняет продукт. В этом нет ничего плохого», — прокомментировал произошедшее один из презентующих отечественный гаджет.

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Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко бросил отечественный планшет на пол перед премьер-министром Михаилом Мишустиным. Так он хотел продемонстрировать прочность российского гаджета, который презентовали на форуме «Цифровая независимость промышленной России». На кадрах видно, как Мишустин, держа планшет в руках, говорит, что гаджет тяжеловат. После этого Чернышенко берет устройство из рук премьер-министра и кидает на пол. «Нормально, нормально! В нормальной среде человек роняет продукт. В этом нет ничего плохого», — прокомментировал произошедшее один из презентующих отечественный гаджет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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