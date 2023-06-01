Роструд расследовал смерть курганского тракториста в лесном пожаре

В инспекции назвали ЧС причиной гибели тракториста Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Гострудинспекция Курганской области завершила расследование случая гибели работника ГБУ «Курганский лесопожарный центр», который произошел в мае 2023 года. Информация об этом размещена на сайте ведомства.

«В ходе расследования установлено, что для предотвращения крупного лесного пожара трактористу была поручена работа по опахиванию кромки пожара в лесном массиве на территории Курганской области. В процессе выполнения работы тракторист не вышел на связь с водителем сопровождающей машины, позже был найден сгоревший трактор», — сообщили в Роструде.

По данным инспекции, в данной ситуации имело место причинение вреда жизни и здоровью в результате чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и иного характера. По итогам расследования работодателю выдано предостережение об устранении выявленных нарушений. Какие были выявлены нарушения — не уточняется.

Ранее URA.RU писало, что погорельцы из села Юлдус Шадринского округа Курганской области рассказали о погибших и пострадавших в пожарах земляках. По словам местных жителей, среди погибших был тракторист, который выполнял работы по опашке.