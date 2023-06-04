В Челябинской области на берегу озера Песчаное продают гостиницу. Скрин

05 июня 2023 в 07:23 Размер текста - 17 +

От гостиницы до озера Песчаное меньше минуты пешком, говорится в объявлении Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Еткульском районе (Челябинская область) на берегу озера Песчаное выставлена на продажу гостиница за 35 млн рублей. Информация о продаже появилась на популярном сайте объявлений. «За 35 млн рублей в селе Шеломенцево (Еткульский район) продается коттедж площадью 674,6 кв. м на земельном участке 13 соток, полностью оборудован под гостиницу. До озера Песчаное меньше минуты пешком, где в ваше пользование, при покупке дома, будет передан участок, размером 15 соток на берегу озера (участок в аренде на 49 лет)», — указано в объявлении на сайте «Авито». Уточняется, что в доме остается вся мебель, техника, посуда, текстиль и многое другое. Он также газифицирован, оборудован пожарной сигнализацией и системой видеонаблюдения. На первом этаже находится баня, бар-ресторан, гараж. На втором — зона ресепшн, семь номеров площадью от 16 до 22 квадратных метров. Общая вместительность номеров — 30 персон. Во дворе есть возможность установить подогреваемый круглогодичный бассейн, отмечается в объявлении. Ранее в селе Кузнецкое на берегу озера Увильды Челябинской области выставили на продажу гостиницу за 29 млн рублей. Заезд рассчитан на 30-40 человек. Дикий пляж озера Увильды расположен в 500 метрах. Дом находится в селе Шеломенцево на Школьном переулке Скрин с сайта объявлений «Авито» Озеро Песчаное расположено в трех минутах ходьбы Скрин с сайта объявлений «Авито» На первом этаже гостиницы есть баня Скрин с сайта объявлений «Авито»

В Еткульском районе (Челябинская область) на берегу озера Песчаное выставлена на продажу гостиница за 35 млн рублей. Информация о продаже появилась на популярном сайте объявлений. «За 35 млн рублей в селе Шеломенцево (Еткульский район) продается коттедж площадью 674,6 кв. м на земельном участке 13 соток, полностью оборудован под гостиницу. До озера Песчаное меньше минуты пешком, где в ваше пользование, при покупке дома, будет передан участок, размером 15 соток на берегу озера (участок в аренде на 49 лет)», — указано в объявлении на сайте «Авито». Уточняется, что в доме остается вся мебель, техника, посуда, текстиль и многое другое. Он также газифицирован, оборудован пожарной сигнализацией и системой видеонаблюдения. На первом этаже находится баня, бар-ресторан, гараж. На втором — зона ресепшн, семь номеров площадью от 16 до 22 квадратных метров. Общая вместительность номеров — 30 персон. Во дворе есть возможность установить подогреваемый круглогодичный бассейн, отмечается в объявлении. Ранее в селе Кузнецкое на берегу озера Увильды Челябинской области выставили на продажу гостиницу за 29 млн рублей. Заезд рассчитан на 30-40 человек. Дикий пляж озера Увильды расположен в 500 метрах.