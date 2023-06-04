04 июня 2023
03 июня 2023

В Челябинской области на берегу озера Песчаное продают гостиницу. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Озера Южного Урала. Челябинская область, лето, тургояк, отдых, озеро, аргази, природа, южный урал, туризм, климат, экология, увильды, кисегач
От гостиницы до озера Песчаное меньше минуты пешком, говорится в объявлении Фото:

В Еткульском районе (Челябинская область) на берегу озера Песчаное выставлена на продажу гостиница за 35 млн рублей. Информация о продаже появилась на популярном сайте объявлений.

«За 35 млн рублей в селе Шеломенцево (Еткульский район) продается коттедж площадью 674,6 кв. м на земельном участке 13 соток, полностью оборудован под гостиницу. До озера Песчаное меньше минуты пешком, где в ваше пользование, при покупке дома, будет передан участок, размером 15 соток на берегу озера (участок в аренде на 49 лет)», — указано в объявлении на сайте «Авито».

Уточняется, что в доме остается вся мебель, техника, посуда, текстиль и многое другое. Он также газифицирован, оборудован пожарной сигнализацией и системой видеонаблюдения.

На первом этаже находится баня, бар-ресторан, гараж. На втором — зона ресепшн, семь номеров площадью от 16 до 22 квадратных метров. Общая вместительность номеров — 30 персон. Во дворе есть возможность установить подогреваемый круглогодичный бассейн, отмечается в объявлении.

Ранее в селе Кузнецкое на берегу озера Увильды Челябинской области выставили на продажу гостиницу за 29 млн рублей. Заезд рассчитан на 30-40 человек. Дикий пляж озера Увильды расположен в 500 метрах.

Дом находится в селе Шеломенцево на Школьном переулке
Дом находится в селе Шеломенцево на Школьном переулке
Озеро Песчаное расположено в трех минутах ходьбы
Озеро Песчаное расположено в трех минутах ходьбы
На первом этаже гостиницы есть баня
На первом этаже гостиницы есть баня

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В Еткульском районе (Челябинская область) на берегу озера Песчаное выставлена на продажу гостиница за 35 млн рублей. Информация о продаже появилась на популярном сайте объявлений. «За 35 млн рублей в селе Шеломенцево (Еткульский район) продается коттедж площадью 674,6 кв. м на земельном участке 13 соток, полностью оборудован под гостиницу. До озера Песчаное меньше минуты пешком, где в ваше пользование, при покупке дома, будет передан участок, размером 15 соток на берегу озера (участок в аренде на 49 лет)», — указано в объявлении на сайте «Авито». Уточняется, что в доме остается вся мебель, техника, посуда, текстиль и многое другое. Он также газифицирован, оборудован пожарной сигнализацией и системой видеонаблюдения. На первом этаже находится баня, бар-ресторан, гараж. На втором — зона ресепшн, семь номеров площадью от 16 до 22 квадратных метров. Общая вместительность номеров — 30 персон. Во дворе есть возможность установить подогреваемый круглогодичный бассейн, отмечается в объявлении. Ранее в селе Кузнецкое на берегу озера Увильды Челябинской области выставили на продажу гостиницу за 29 млн рублей. Заезд рассчитан на 30-40 человек. Дикий пляж озера Увильды расположен в 500 метрах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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