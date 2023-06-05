Песков: РФ обеспокоена попыткой госпереворота в Киргизии

В Кремле встревожены сообщением о готовящемся госперевороте в Киргизии и внимательно следят за новостями. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Пока, безусловно, очень тревожные новости поступают. [Мы] внимательно отслеживаем новости», — сказал Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он также подчеркнул, что в Кремле не располагают подробной информацией о перевороте в Республике.
Ранее стало известно, что в Киргизии была задержана группа лиц, которая хотела устроить госпереворот в стране. Об этом сообщали местные СМИ. Уточняется, что подогреваемые планировали захватить власть насильственным путем
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