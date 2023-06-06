Мэр Екатеринбурга утвердил план на случай угрозы теракта

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Пресс-конференция главы городе Екатеринбурга Алексея Орлова по итогам работы в 2022 году. Екатеринбург , орлов алексей
Алексей Орлов подписал постановления о действиях в условиях угрозы теракта Фото:

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил план, в котором детально расписаны действия властей и экстренных служб в случае угрозы теракта. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте города.

«Утвердить план дополнительных мер по обеспечению безопасности <…>, реализуемых при установлении уровней террористической опасности на территории муниципального образования „город Екатеринбург“», — говорится в постановлении.

Постановление предполагает варианты действий в условиях трех уровней опасности: «зеленый», «желтый» и «красный». Если при первом необходимо проверить информацию и устроить ревизию некоторых систем, то при третьем (самом высоком уровне опасности) необходимо подготовить места для эвакуации жителей, бросить на эти цели городской транспорт, а также подготовить для населения одежду и продукты.

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Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил план, в котором детально расписаны действия властей и экстренных служб в случае угрозы теракта. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте города. «Утвердить план дополнительных мер по обеспечению безопасности <…>, реализуемых при установлении уровней террористической опасности на территории муниципального образования „город Екатеринбург“», — говорится в постановлении. Постановление предполагает варианты действий в условиях трех уровней опасности: «зеленый», «желтый» и «красный». Если при первом необходимо проверить информацию и устроить ревизию некоторых систем, то при третьем (самом высоком уровне опасности) необходимо подготовить места для эвакуации жителей, бросить на эти цели городской транспорт, а также подготовить для населения одежду и продукты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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