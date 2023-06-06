Мэр Екатеринбурга утвердил план на случай угрозы теракта

06 июня 2023 в 14:45 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов подписал постановления о действиях в условиях угрозы теракта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил план, в котором детально расписаны действия властей и экстренных служб в случае угрозы теракта. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте города. «Утвердить план дополнительных мер по обеспечению безопасности <…>, реализуемых при установлении уровней террористической опасности на территории муниципального образования „город Екатеринбург“», — говорится в постановлении. Постановление предполагает варианты действий в условиях трех уровней опасности: «зеленый», «желтый» и «красный». Если при первом необходимо проверить информацию и устроить ревизию некоторых систем, то при третьем (самом высоком уровне опасности) необходимо подготовить места для эвакуации жителей, бросить на эти цели городской транспорт, а также подготовить для населения одежду и продукты.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил план, в котором детально расписаны действия властей и экстренных служб в случае угрозы теракта. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте города. «Утвердить план дополнительных мер по обеспечению безопасности <…>, реализуемых при установлении уровней террористической опасности на территории муниципального образования „город Екатеринбург“», — говорится в постановлении. Постановление предполагает варианты действий в условиях трех уровней опасности: «зеленый», «желтый» и «красный». Если при первом необходимо проверить информацию и устроить ревизию некоторых систем, то при третьем (самом высоком уровне опасности) необходимо подготовить места для эвакуации жителей, бросить на эти цели городской транспорт, а также подготовить для населения одежду и продукты.