Военный эксперт Дандыкин раскрыл действия ВСУ после прорыва Каховской ГЭС

Военный эксперт Дандыкин: ВСУ пытаются частично выполнить задачи контрнаступления

07 июня 2023 в 03:05 Размер текста - 17 +

ВСУ пытаются выполнить хотя бы часть задач, поставленных на контрнаступление Фото: Таисия_ Воронцова © URA.RU ВСУ предприняли попытки отвлечь внимание России и выполнить хотя бы часть задач, поставленных на контрнаступление. Об этом рассказал военный эксперт Василий Дандыкин, отвечая на вопрос для чего ВСУ нужен прорыв на Каховской ГЭС. «То, как противник пытался на белгородском направлении отвлечь наши силы и морально подавить население и как организовал порыв на дамбе, говорит о том, что сейчас они пускаются во все тяжкие. Делают все для того, чтобы хотя бы частично выполнить задачи, которые возлагали на пресловутое контрнаступление», — передают слова Дандыкина «Известия». Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Украина нанесла удар по Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) из-за провала в контрнаступлении. Сейчас Киев намерен перебросить подразделения с херсонского направления в район наступательных действий.

ВСУ предприняли попытки отвлечь внимание России и выполнить хотя бы часть задач, поставленных на контрнаступление. Об этом рассказал военный эксперт Василий Дандыкин, отвечая на вопрос для чего ВСУ нужен прорыв на Каховской ГЭС. «То, как противник пытался на белгородском направлении отвлечь наши силы и морально подавить население и как организовал порыв на дамбе, говорит о том, что сейчас они пускаются во все тяжкие. Делают все для того, чтобы хотя бы частично выполнить задачи, которые возлагали на пресловутое контрнаступление», — передают слова Дандыкина «Известия». Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Украина нанесла удар по Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) из-за провала в контрнаступлении. Сейчас Киев намерен перебросить подразделения с херсонского направления в район наступательных действий.