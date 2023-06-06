Тюменцы боятся покупать сидр из-за риска столкнуться со смертельно опасной подделкой

Жители Тюмени на фоне новостей об отравлении суррогатным сидром стали расспрашивать продавцов о поставщиках и производстве напитка. Об этом рассказал один из сотрудников магазина разливных напитков.
«Покупатели стали интересоваться, откуда сидр, чье производство. В принципе стали спрашивать, не продаем ли мы „Мистер Сидр“. Мы 10 лет работаем с проверенными и одними и теми же поставщиками, и у нас с этим все в порядке», — сообщил сотрудник магазина «Пивзаправка». По словам мужчины, в Тюмени нет напитка этого бренда, а о случаях отравления он не слышал.
Мужчина также рассказал о том, что сейчас в Тюмени сотрудники Роспотребнадзора проводят проверки в магазинах разливных напитков. Пока фактов нарушения выявлено не было.
Агентство направило запрос в региональное управление Роспотребнадзора по Тюменской области. Ответ на него ожидается.
Ранее стало известно о массовой гибели людей после отравления суррогатным сидром. Самой молодой пострадавшей считается школьница из Курганской области.
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