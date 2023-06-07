Челябинские приставы спасли женщину-инвалида. Фото

08 июня 2023 в 11:07 Размер текста - 17 +

У женщины случился сердечный приступ в суде во время перерыва заседания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинские судебные приставы оказали помощь женщине-инвалиду, которой стало плохо в здании Курчатовского райсуда. Об этом URA.RU сообщили 8 июня в пресс-службе ГУ ФССП по региону. «Женщине, инвалиду второй группы, стало плохо в зале заседаний здания суда во время перерыва. Ситуацию осложнили волнение на заседании и аномальная жара. Ее случайно обнаружили судебные приставы. Они вызвали скорую помощь, открыли окна, привели женщину в чувства и передали медикам», — уточнили в пресс-службе. Позже женщина связалась с управлением, чтобы узнать о своих спасителях и поблагодарить. Врачи сообщили женщине, что промедление на несколько минут могло стоить ей жизни. «У меня случился сердечный приступ. Ситуация была критическая. Если бы я поступила к ним на пять-десять минут позже, то, скорее всего, сейчас бы вам не звонила. Сейчас мое состояние нормализуется. Благодаря вниманию и мгновенной помощи этих ребят я осталась жива», — рассказала женщина ведомству. На помощь женщине пришли судебные приставы Радик Валиулин, Артем Турышев и Алексей Катков Фото: пресс-служба ГУФССП России по Челябинской области

Челябинские судебные приставы оказали помощь женщине-инвалиду, которой стало плохо в здании Курчатовского райсуда. Об этом URA.RU сообщили 8 июня в пресс-службе ГУ ФССП по региону. «Женщине, инвалиду второй группы, стало плохо в зале заседаний здания суда во время перерыва. Ситуацию осложнили волнение на заседании и аномальная жара. Ее случайно обнаружили судебные приставы. Они вызвали скорую помощь, открыли окна, привели женщину в чувства и передали медикам», — уточнили в пресс-службе. Позже женщина связалась с управлением, чтобы узнать о своих спасителях и поблагодарить. Врачи сообщили женщине, что промедление на несколько минут могло стоить ей жизни. «У меня случился сердечный приступ. Ситуация была критическая. Если бы я поступила к ним на пять-десять минут позже, то, скорее всего, сейчас бы вам не звонила. Сейчас мое состояние нормализуется. Благодаря вниманию и мгновенной помощи этих ребят я осталась жива», — рассказала женщина ведомству.