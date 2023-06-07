Челябинские судебные приставы оказали помощь женщине-инвалиду, которой стало плохо в здании Курчатовского райсуда. Об этом URA.RU сообщили 8 июня в пресс-службе ГУ ФССП по региону.
«Женщине, инвалиду второй группы, стало плохо в зале заседаний здания суда во время перерыва. Ситуацию осложнили волнение на заседании и аномальная жара. Ее случайно обнаружили судебные приставы. Они вызвали скорую помощь, открыли окна, привели женщину в чувства и передали медикам», — уточнили в пресс-службе.
Позже женщина связалась с управлением, чтобы узнать о своих спасителях и поблагодарить. Врачи сообщили женщине, что промедление на несколько минут могло стоить ей жизни.
«У меня случился сердечный приступ. Ситуация была критическая. Если бы я поступила к ним на пять-десять минут позже, то, скорее всего, сейчас бы вам не звонила. Сейчас мое состояние нормализуется. Благодаря вниманию и мгновенной помощи этих ребят я осталась жива», — рассказала женщина ведомству.
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