07 июня 2023

Челябинские приставы спасли женщину-инвалида. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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У женщины случился сердечный приступ в суде во время перерыва заседания Фото:

Челябинские судебные приставы оказали помощь женщине-инвалиду, которой стало плохо в здании Курчатовского райсуда. Об этом URA.RU сообщили 8 июня в пресс-службе ГУ ФССП по региону.

«Женщине, инвалиду второй группы, стало плохо в зале заседаний здания суда во время перерыва. Ситуацию осложнили волнение на заседании и аномальная жара. Ее случайно обнаружили судебные приставы. Они вызвали скорую помощь, открыли окна, привели женщину в чувства и передали медикам», — уточнили в пресс-службе.

Позже женщина связалась с управлением, чтобы узнать о своих спасителях и поблагодарить. Врачи сообщили женщине, что промедление на несколько минут могло стоить ей жизни.

«У меня случился сердечный приступ. Ситуация была критическая. Если бы я поступила к ним на пять-десять минут позже, то, скорее всего, сейчас бы вам не звонила. Сейчас мое состояние нормализуется. Благодаря вниманию и мгновенной помощи этих ребят я осталась жива», — рассказала женщина ведомству.

На помощь женщине пришли судебные приставы Радик Валиулин, Артем Турышев и Алексей Катков
На помощь женщине пришли судебные приставы Радик Валиулин, Артем Турышев и Алексей Катков
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Челябинские судебные приставы оказали помощь женщине-инвалиду, которой стало плохо в здании Курчатовского райсуда. Об этом URA.RU сообщили 8 июня в пресс-службе ГУ ФССП по региону. «Женщине, инвалиду второй группы, стало плохо в зале заседаний здания суда во время перерыва. Ситуацию осложнили волнение на заседании и аномальная жара. Ее случайно обнаружили судебные приставы. Они вызвали скорую помощь, открыли окна, привели женщину в чувства и передали медикам», — уточнили в пресс-службе. Позже женщина связалась с управлением, чтобы узнать о своих спасителях и поблагодарить. Врачи сообщили женщине, что промедление на несколько минут могло стоить ей жизни. «У меня случился сердечный приступ. Ситуация была критическая. Если бы я поступила к ним на пять-десять минут позже, то, скорее всего, сейчас бы вам не звонила. Сейчас мое состояние нормализуется. Благодаря вниманию и мгновенной помощи этих ребят я осталась жива», — рассказала женщина ведомству.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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