В Роспотребнадзоре дали рекомендации по выбору качественного мороженого

08 июня 2023 в 12:33 Размер текста - 17 +

Цвет лакомства должен быть однородным Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Специалисты Роспотребнадзора по Пермскому краю рассказали, как правильно выбрать качественное мороженое. Информация об этом размещена на официальном сайте ведомства. «На упаковке мороженого обязательно должны быть указаны: состав, производитель, дата изготовления, срок и температура хранения. Если обертка или этикетка на продукте размыта или стерта, от покупки такого товара лучше отказаться. Также на упаковке обязательно должен быть указан вес мороженого в граммах, а не миллилитрах», — сообщили эксперты. Особое внимание стоит уделить цвету мороженого — он зависит от жирности продукта. Кроме того, неравномерный цвет и разводы могут указывать на то, что производитель плохо перемешал мороженую массу с добавкой или красителем. Мороженое из морозилки должно откалываться, а не размазываться. От покупки деформированного продукта или в мятой упаковке лучше воздержаться. Это может говорить о нарушении температуры при хранении и транспортировке лакомства. Стоит также помнить, что многократное размораживание и обратная заморозка губительны для продукта — может появиться зернистость или расслоение на компоненты.

Специалисты Роспотребнадзора по Пермскому краю рассказали, как правильно выбрать качественное мороженое. Информация об этом размещена на официальном сайте ведомства. «На упаковке мороженого обязательно должны быть указаны: состав, производитель, дата изготовления, срок и температура хранения. Если обертка или этикетка на продукте размыта или стерта, от покупки такого товара лучше отказаться. Также на упаковке обязательно должен быть указан вес мороженого в граммах, а не миллилитрах», — сообщили эксперты. Особое внимание стоит уделить цвету мороженого — он зависит от жирности продукта. Кроме того, неравномерный цвет и разводы могут указывать на то, что производитель плохо перемешал мороженую массу с добавкой или красителем. Мороженое из морозилки должно откалываться, а не размазываться. От покупки деформированного продукта или в мятой упаковке лучше воздержаться. Это может говорить о нарушении температуры при хранении и транспортировке лакомства. Стоит также помнить, что многократное размораживание и обратная заморозка губительны для продукта — может появиться зернистость или расслоение на компоненты.