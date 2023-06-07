07 июня 2023

В Роспотребнадзоре дали рекомендации по выбору качественного мороженого

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, десерт, сладости, мороженое, вкусняшка
Цвет лакомства должен быть однородным Фото:

Специалисты Роспотребнадзора по Пермскому краю рассказали, как правильно выбрать качественное мороженое. Информация об этом размещена на официальном сайте ведомства.

«На упаковке мороженого обязательно должны быть указаны: состав, производитель, дата изготовления, срок и температура хранения. Если обертка или этикетка на продукте размыта или стерта, от покупки такого товара лучше отказаться. Также на упаковке обязательно должен быть указан вес мороженого в граммах, а не миллилитрах», — сообщили эксперты.

Особое внимание стоит уделить цвету мороженого — он зависит от жирности продукта. Кроме того, неравномерный цвет и разводы могут указывать на то, что производитель плохо перемешал мороженую массу с добавкой или красителем.

Мороженое из морозилки должно откалываться, а не размазываться. От покупки деформированного продукта или в мятой упаковке лучше воздержаться. Это может говорить о нарушении температуры при хранении и транспортировке лакомства. Стоит также помнить, что многократное размораживание и обратная заморозка губительны для продукта — может появиться зернистость или расслоение на компоненты.

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Специалисты Роспотребнадзора по Пермскому краю рассказали, как правильно выбрать качественное мороженое. Информация об этом размещена на официальном сайте ведомства. «На упаковке мороженого обязательно должны быть указаны: состав, производитель, дата изготовления, срок и температура хранения. Если обертка или этикетка на продукте размыта или стерта, от покупки такого товара лучше отказаться. Также на упаковке обязательно должен быть указан вес мороженого в граммах, а не миллилитрах», — сообщили эксперты. Особое внимание стоит уделить цвету мороженого — он зависит от жирности продукта. Кроме того, неравномерный цвет и разводы могут указывать на то, что производитель плохо перемешал мороженую массу с добавкой или красителем. Мороженое из морозилки должно откалываться, а не размазываться. От покупки деформированного продукта или в мятой упаковке лучше воздержаться. Это может говорить о нарушении температуры при хранении и транспортировке лакомства. Стоит также помнить, что многократное размораживание и обратная заморозка губительны для продукта — может появиться зернистость или расслоение на компоненты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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