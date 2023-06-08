Мэрия анонсировала ремонт трамвайных путей в Индустриальном районе Перми

Ремонт трамвайных путей в Индустриальном районе Перми может начаться уже в 2023 году. Такое заявление озвучил глава города в прямом эфире, который транслировался на его личной странице в соцсети «ВКонтакте».
«Сейчас идет капитальный ремонт трамвайных путей на улице Кубышева. Следом начнется ремонт по улице Дзержинского, и как только работы в центре будут завершены, будет производиться замена путей по улице Мира в Индустриальном районе», — рассказал Демкин.
В ходе прямого эфира глава города также сообщил, что в рамках концессионного соглашения в Перми уже поставлено два новых трамвая, еще 20 планируется поставить до конца 2023 года. В 2024 году в рамках соглашения в Пермь будет доставлено еще 22 новых трамвайных вагона.
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