Сальдо: ВС РФ помогут обеззаразить подтопленные районы Херсонской области 09 июня 2023 в 00:39 Размер текста - 17 + Сальдо сообщил, что будет восстановлена система водоснабжения Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Удар ВСУ по Каховской ГЭС Обеззараживание подтопленных территорий Херсонской области будет проводиться силами ВС РФ. Об этом заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо. «Обеззараживание территорий планируется осуществить силами ВС РФ, которые имеют для этого специальные средства», — об этом Сальдо рассказал у себя в telegram-канале. Он также сообщил, что первый этап устранения последствий предполагает восстановление водоснабжения, которое было нарушено ранее. Также планируют восстановить жизненно важную инфраструктуру и размытые дороги. Ранее Сальдо рассказал о том, что восстановление Каховской гидроэлектростанции обойдется в 1,5 млрд рублей. Каховская ГЭС была атакована Вооруженными силами Украины в ночь на 6 июня. После разрушения власти ввели режим ЧС на территории городского округа. Обеззараживание подтопленных территорий Херсонской области будет проводиться силами ВС РФ. Об этом заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо. «Обеззараживание территорий планируется осуществить силами ВС РФ, которые имеют для этого специальные средства», — об этом Сальдо рассказал у себя в telegram-канале. Он также сообщил, что первый этап устранения последствий предполагает восстановление водоснабжения, которое было нарушено ранее. Также планируют восстановить жизненно важную инфраструктуру и размытые дороги. Ранее Сальдо рассказал о том, что восстановление Каховской гидроэлектростанции обойдется в 1,5 млрд рублей. Каховская ГЭС была атакована Вооруженными силами Украины в ночь на 6 июня. После разрушения власти ввели режим ЧС на территории городского округа. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям