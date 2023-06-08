ЦБ планирует запретить льготные ставки при продаже кредитов с условиями

09 июня 2023 в 05:50 Размер текста - 17 +

Банкам пригрозили лишением вводить льготные ставки из-за «неправильных» требований к клиентам Фото: Владимир Андреев © URA.RU Центральный банк (ЦБ) намерен запретить вводить льготные ставки тем банкам, которые имеют привычку «неправильно» продавать кредиты с условиями. Это следует из поправок ко второму чтению законопроекта, который касается полной стоимости кредита (ПСК). Российским банкам грозятся запретить иметь возможность вводить льготную минимальную ставку, если в обмен на это представители финансовых организаций требуют с клиентов исполнить особые условия, передают «Известия». В качестве примера приводятся случаи, когда банки гарантированно обещают выдать деньги под 4%, если человек переведет в эту организацию зарплатный проект или раскроет дополнительные данные о своем финансовом положении. Чаще всего, пишет газета, заемщики, получив деньги под выгодный процент, забывают о выполнении условий, заданных банком. Поправки в законопроект нацелены на решение этой проблемы. Так, совет директоров ЦБ будет устанавливать долю заемщиков, которые не выполняют условия и если она будет превышена каким-то банком, то регулятор может ввести для него запрет на использование минимальной ставки при расчете стоимости кредита. Ранее в Госдуме предложили уменьшить срок хранения кредитной истории с семи до трех лет. Таким образом банки не смогут при выдаче ссуд учитывать информацию о просрочках по истечении нового времени. Сейчас кредитная история граждан хранится семь лет с момента последней записи по каждому обязательству, поэтому банки могут отказать в выдаче займа физлицу, ИП и даже бизнесу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Центральный банк (ЦБ) намерен запретить вводить льготные ставки тем банкам, которые имеют привычку «неправильно» продавать кредиты с условиями. Это следует из поправок ко второму чтению законопроекта, который касается полной стоимости кредита (ПСК). Российским банкам грозятся запретить иметь возможность вводить льготную минимальную ставку, если в обмен на это представители финансовых организаций требуют с клиентов исполнить особые условия, передают «Известия». В качестве примера приводятся случаи, когда банки гарантированно обещают выдать деньги под 4%, если человек переведет в эту организацию зарплатный проект или раскроет дополнительные данные о своем финансовом положении. Чаще всего, пишет газета, заемщики, получив деньги под выгодный процент, забывают о выполнении условий, заданных банком. Поправки в законопроект нацелены на решение этой проблемы. Так, совет директоров ЦБ будет устанавливать долю заемщиков, которые не выполняют условия и если она будет превышена каким-то банком, то регулятор может ввести для него запрет на использование минимальной ставки при расчете стоимости кредита. Ранее в Госдуме предложили уменьшить срок хранения кредитной истории с семи до трех лет. Таким образом банки не смогут при выдаче ссуд учитывать информацию о просрочках по истечении нового времени. Сейчас кредитная история граждан хранится семь лет с момента последней записи по каждому обязательству, поэтому банки могут отказать в выдаче займа физлицу, ИП и даже бизнесу.