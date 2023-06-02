В Госдуме предложили сократить срок хранения кредитной истории

03 июня 2023 в 04:21 Размер текста - 17 +

Банки не смогут при выдаче ссуд учитывать информацию о просрочках по истечении трех лет Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Госдуме предложили уменьшить срок хранения кредитной истории с семи до трех лет. Об этом рассказала депутат Наталья Костенко, отметив, что это приведет к тому, что банки при выдаче ссуд не смогут учесть информацию о просрочках. «От Госдумы поступило предложение о том, чтобы сократить срок хранения кредитной истории с семи до трех лет. Банки не смогут при выдаче ссуд учитывать информацию о просрочках по истечении нового времени. Если заемщик допустил просрочку много лет назад, но уже имеет достаточный доход и залоговую базу, ему все равно могут отказать в выдаче ссуды. Информация о прошлых задолженностях передается в Бюро кредитных историй (БКИ), а также хранится в самом банке долгий период», — рассказала Костенко журналистам «Известия». Сейчас кредитная история граждан хранится семь лет с момента последней записи по каждому обязательству, поэтому банки могут отказать в выдаче займа физлицу, ИП и даже бизнесу. Это может произойти в связи с тем, что человек ранее мог допустить просрочку, пишет газета. Ранее финансист Мери Валишвили объяснила, что важно следить за кредитной историей даже в том случае, если вы никогда не занимали деньги у банков. Испортить свое реноме можно, если фактически ранее кредиты не брали. Она пояснила, что риск отказа со стороны банка в кредите может быть связан с мошенническими операциями, отклонением соответствующего запроса в банк и с техническими неполадками. Также сообщалось, что низкий кредитный рейтинг создаст трудности при приеме на работу. Он выступает показателем финансовой зрелости и независимости человека. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Госдуме предложили уменьшить срок хранения кредитной истории с семи до трех лет. Об этом рассказала депутат Наталья Костенко, отметив, что это приведет к тому, что банки при выдаче ссуд не смогут учесть информацию о просрочках. «От Госдумы поступило предложение о том, чтобы сократить срок хранения кредитной истории с семи до трех лет. Банки не смогут при выдаче ссуд учитывать информацию о просрочках по истечении нового времени. Если заемщик допустил просрочку много лет назад, но уже имеет достаточный доход и залоговую базу, ему все равно могут отказать в выдаче ссуды. Информация о прошлых задолженностях передается в Бюро кредитных историй (БКИ), а также хранится в самом банке долгий период», — рассказала Костенко журналистам «Известия». Сейчас кредитная история граждан хранится семь лет с момента последней записи по каждому обязательству, поэтому банки могут отказать в выдаче займа физлицу, ИП и даже бизнесу. Это может произойти в связи с тем, что человек ранее мог допустить просрочку, пишет газета. Ранее финансист Мери Валишвили объяснила, что важно следить за кредитной историей даже в том случае, если вы никогда не занимали деньги у банков. Испортить свое реноме можно, если фактически ранее кредиты не брали. Она пояснила, что риск отказа со стороны банка в кредите может быть связан с мошенническими операциями, отклонением соответствующего запроса в банк и с техническими неполадками. Также сообщалось, что низкий кредитный рейтинг создаст трудности при приеме на работу. Он выступает показателем финансовой зрелости и независимости человека.