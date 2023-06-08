08 июня 2023

Горожане в честь 300-летия Перми смогут бесплатно отправить юбилейные открытки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Протестные ожидания. Пермь, гуляния на эспланаде, молодеж
Акция по отправке юбилейных открыток пройдет на городской эспланаде Фото:
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300-летие Перми

В День города, 12 июня, в честь 300-летия Перми все желающие смогут бесплатно отправить послания своим друзьям и родным с городской эспланады. Для этого «Почта России» изготовила 2000 открыток с изображениями знаковых архитектурных и арт-объектов краевой столицы.

«Участники акции смогут подписать и опустить открытку в мобильный почтовый ящик. Сотрудники почты помогут правильно заполнить открытки и указать индекс получателей. Отправители также смогут самостоятельно поставить на открытки оттиск специального художественного почтового штемпеля с надписью: „300 лет Перми“, выпущенного к юбилею города», — сообщили URA.RU в «Почте России».

Специальный почтовый пункт будет работать 12 июня в центре города с 12:30 до 17:00. В этот же день на эспланаде состоится торжественная церемония памятного гашения почтовой марки и конверта с участием главы Перми.

Отправители смогут поставить на открытках оттиск юбилейного штемпеля
Отправители смогут поставить на открытках оттиск юбилейного штемпеля

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В День города, 12 июня, в честь 300-летия Перми все желающие смогут бесплатно отправить послания своим друзьям и родным с городской эспланады. Для этого «Почта России» изготовила 2000 открыток с изображениями знаковых архитектурных и арт-объектов краевой столицы. «Участники акции смогут подписать и опустить открытку в мобильный почтовый ящик. Сотрудники почты помогут правильно заполнить открытки и указать индекс получателей. Отправители также смогут самостоятельно поставить на открытки оттиск специального художественного почтового штемпеля с надписью: „300 лет Перми“, выпущенного к юбилею города», — сообщили URA.RU в «Почте России». Специальный почтовый пункт будет работать 12 июня в центре города с 12:30 до 17:00. В этот же день на эспланаде состоится торжественная церемония памятного гашения почтовой марки и конверта с участием главы Перми.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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