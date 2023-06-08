Горожане в честь 300-летия Перми смогут бесплатно отправить юбилейные открытки. Фото

09 июня 2023 в 12:48 Размер текста - 17 +

Акция по отправке юбилейных открыток пройдет на городской эспланаде Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета 300-летие Перми В День города, 12 июня, в честь 300-летия Перми все желающие смогут бесплатно отправить послания своим друзьям и родным с городской эспланады. Для этого «Почта России» изготовила 2000 открыток с изображениями знаковых архитектурных и арт-объектов краевой столицы. «Участники акции смогут подписать и опустить открытку в мобильный почтовый ящик. Сотрудники почты помогут правильно заполнить открытки и указать индекс получателей. Отправители также смогут самостоятельно поставить на открытки оттиск специального художественного почтового штемпеля с надписью: „300 лет Перми“, выпущенного к юбилею города», — сообщили URA.RU в «Почте России». Специальный почтовый пункт будет работать 12 июня в центре города с 12:30 до 17:00. В этот же день на эспланаде состоится торжественная церемония памятного гашения почтовой марки и конверта с участием главы Перми. Отправители смогут поставить на открытках оттиск юбилейного штемпеля

В День города, 12 июня, в честь 300-летия Перми все желающие смогут бесплатно отправить послания своим друзьям и родным с городской эспланады. Для этого «Почта России» изготовила 2000 открыток с изображениями знаковых архитектурных и арт-объектов краевой столицы. «Участники акции смогут подписать и опустить открытку в мобильный почтовый ящик. Сотрудники почты помогут правильно заполнить открытки и указать индекс получателей. Отправители также смогут самостоятельно поставить на открытки оттиск специального художественного почтового штемпеля с надписью: „300 лет Перми“, выпущенного к юбилею города», — сообщили URA.RU в «Почте России». Специальный почтовый пункт будет работать 12 июня в центре города с 12:30 до 17:00. В этот же день на эспланаде состоится торжественная церемония памятного гашения почтовой марки и конверта с участием главы Перми.