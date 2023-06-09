09 июня 2023

Курганские священники помолились о дожде. Фото

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Дождь. Курган , непогода, плохая видимость, ливень, дождь
Священники помолились, чтобы вызвать дождь Фото:

В Притобольном муниципальном округе (Курганская область) священники помолились о дожде. Об этом сообщается в telegram-канале «Курган | Срочно и Точно».

«Притобольный округ. Священнослужители помолились о дожде. В последние годы это становится традицией из-за изменения климата», — сообщается в telegram-канале.

Ранее URA.RU писало, что курганский синоптик-любитель Илья Винштейн спрогнозировал дожди. По его словам, осадки возможны 11 июня — вероятность составляет 55%.

Священники помолились о дожде в Притобольном округе
Священники помолились о дожде в Притобольном округе

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В Притобольном муниципальном округе (Курганская область) священники помолились о дожде. Об этом сообщается в telegram-канале «Курган | Срочно и Точно». «Притобольный округ. Священнослужители помолились о дожде. В последние годы это становится традицией из-за изменения климата», — сообщается в telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что курганский синоптик-любитель Илья Винштейн спрогнозировал дожди. По его словам, осадки возможны 11 июня — вероятность составляет 55%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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