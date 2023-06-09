Священники помолились, чтобы вызвать дождь
В Притобольном муниципальном округе (Курганская область) священники помолились о дожде. Об этом сообщается в telegram-канале «Курган | Срочно и Точно».
«Притобольный округ. Священнослужители помолились о дожде. В последние годы это становится традицией из-за изменения климата», — сообщается в telegram-канале.
Ранее URA.RU писало, что курганский синоптик-любитель Илья Винштейн спрогнозировал дожди. По его словам, осадки возможны 11 июня — вероятность составляет 55%.
Священники помолились о дожде в Притобольном округе
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