12 июня 2023

Челябинцы пожаловались на дорогую упаковку багажа в аэропорту

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер посетил новый терминал внутренних авиалиний аэропорта «Челябинск» имени Игоря Курчатова. Челябинск, аэропорт, упаковка багажа, аэропорт игорь курчатов
Пассажир заметил, что упаковка багажа в Челябинске стоит дороже, чем в Санкт-Петербурге Фото:

Пассажир авиарейсов пожаловался на стоимость упаковки багажа в аэропорту Курчатов Челябинска. По его словам, упаковка багажа в местном аэропорту стоит на 500 рублей дороже, чем в других городах.

«За последний месяц было несколько командировок. Упаковка багажа в Челябинске 1100 рублей. В Екатеринбурге — 600, Салехарде — 600, Санкт-Петербурге — 800 рублей. ФАС нужно привлекать?», — пишет пассажир в паблике «Пусть Котова знает» соцсети «ВКонтакте».

URA.RU в пресс-службе аэропорта на звонок никто не ответил. Номер пресс-секретаря оказался не доступен.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пассажир авиарейсов пожаловался на стоимость упаковки багажа в аэропорту Курчатов Челябинска. По его словам, упаковка багажа в местном аэропорту стоит на 500 рублей дороже, чем в других городах. «За последний месяц было несколько командировок. Упаковка багажа в Челябинске 1100 рублей. В Екатеринбурге — 600, Салехарде — 600, Санкт-Петербурге — 800 рублей. ФАС нужно привлекать?», — пишет пассажир в паблике «Пусть Котова знает» соцсети «ВКонтакте». URA.RU в пресс-службе аэропорта на звонок никто не ответил. Номер пресс-секретаря оказался не доступен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...