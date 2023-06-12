Челябинцы пожаловались на дорогую упаковку багажа в аэропорту

Пассажир заметил, что упаковка багажа в Челябинске стоит дороже, чем в Санкт-Петербурге
Пассажир авиарейсов пожаловался на стоимость упаковки багажа в аэропорту Курчатов Челябинска. По его словам, упаковка багажа в местном аэропорту стоит на 500 рублей дороже, чем в других городах.
«За последний месяц было несколько командировок. Упаковка багажа в Челябинске 1100 рублей. В Екатеринбурге — 600, Салехарде — 600, Санкт-Петербурге — 800 рублей. ФАС нужно привлекать?», — пишет пассажир в паблике «Пусть Котова знает» соцсети «ВКонтакте».
URA.RU в пресс-службе аэропорта на звонок никто не ответил. Номер пресс-секретаря оказался не доступен.
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