Как распознать опасную для здоровья клубнику

Клубника, которая была перекачана нитратами, имеет сухой вид, но при ее разрезании можно заметить множество белых прожилок. Продавцы могут утверждать, что это особый сорт, однако это не так. Врач-диетолог кандидат медицинских наук Елена Соломатина поделилась советами о том, как выбрать качественную ягоду.
«Клубника, перекачанная нитратами, совершенно сухая, но когда ее разрезаешь — там много белых прожилок. Продавцы могут убеждать, что это такой сорт», — передает слова Соломатиной «Абзац». Она добавила, что клубника также может быть обработана противогрибковым препаратом дифенилом, который плохо влияет на печень и почки.
Для проверки наличия дифенила в ягоде необходимо перемолоть ее и поместить в воду. Если ягода будет маслянистой и появятся круги, как от масляного пятна, то она была обработана. Качественная клубника должна быть сахаристой и иметь свойственный аромат. Врач также предупреждает, что нитраты могут негативно повлиять на здоровье беременных, детей и людей с ослабленным иммунитетом, а употребление некачественной клубники может вызвать отравление и нарушение работы иммунной системы.
Ранее стало известно, что употребление немытой клубники может привести к заражению острым инфекционным заболеванием желудочно-кишечного тракта, известным как кампилобактериоз. Симптомами этого заболевания являются диарея, боли в животе, повышенная температура, головная боль, тошнота и рвота. Даже самые полезные и вкусные продукты могут нанести вред организму, если их потреблять в больших количествах. Согласно рекомендациям диетолога, необходимо употреблять не более 500 граммов клубники в день, передают «Дни.ру».
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