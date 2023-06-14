Decathlon задолжал более 140 млн рублей владельцу ТЦ «Лето» в Санкт-Петербурге

Основную часть штрафа Decathlon заплатит за простой магазина зарытым Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Decathlon заплатит более 140 млн рублей собственникам торгового центра «Лето» в Санкт-Петербурге — ООО «СПб-Лето», где располагался магазин сети площадью 5529 кв. м. Об этом сообщили в Арбитражном суде Москвы.

«Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с управляющей структуры ритейлера Decathlon ООО «Октоблу» суммарно более 140 млн руб. в пользу собственников торгового центра «Лето» в Санкт-Петербурге — ООО «СПб-Лето, где у сети располагался магазин площадью 5529 кв. м.» — передают данные суда «Ведомости». Уточняется, что основная часть суммы — это штраф в размере 1000 евро за каждый час простоя магазина закрытым.