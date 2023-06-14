Decathlon задолжал более 140 млн рублей владельцу ТЦ «Лето» в Санкт-Петербурге

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Основную часть штрафа Decathlon заплатит за простой магазина зарытым Фото:

Decathlon заплатит более 140 млн рублей собственникам торгового центра «Лето» в Санкт-Петербурге — ООО «СПб-Лето», где располагался магазин сети площадью 5529 кв. м. Об этом сообщили в Арбитражном суде Москвы.

«Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с управляющей структуры ритейлера Decathlon ООО «Октоблу» суммарно более 140 млн руб. в пользу собственников торгового центра «Лето» в Санкт-Петербурге — ООО «СПб-Лето, где у сети располагался магазин площадью 5529 кв. м.» — передают данные суда «Ведомости». Уточняется, что основная часть суммы — это штраф в размере 1000 евро за каждый час простоя магазина закрытым.

Ранее сообщалось, что Decathlon в России планируют выкупить турецкая компания FLO Retailing и ливанская Azadea Group планируют. Сделка может состояться уже к осени 2023 года, пишет МК.

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Decathlon заплатит более 140 млн рублей собственникам торгового центра «Лето» в Санкт-Петербурге — ООО «СПб-Лето», где располагался магазин сети площадью 5529 кв. м. Об этом сообщили в Арбитражном суде Москвы. «Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с управляющей структуры ритейлера Decathlon ООО «Октоблу» суммарно более 140 млн руб. в пользу собственников торгового центра «Лето» в Санкт-Петербурге — ООО «СПб-Лето, где у сети располагался магазин площадью 5529 кв. м.» — передают данные суда «Ведомости». Уточняется, что основная часть суммы — это штраф в размере 1000 евро за каждый час простоя магазина закрытым. Ранее сообщалось, что Decathlon в России планируют выкупить турецкая компания FLO Retailing и ливанская Azadea Group планируют. Сделка может состояться уже к осени 2023 года, пишет МК.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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