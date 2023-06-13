Моор назвал уральского полпреда Владимира Якушева учителем и другом

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил уральского полпреда с 55-летним юбилеем

14 июня 2023 в 12:18 Размер текста - 17 +

Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что уральский полпред Владимир Якушев всегда готов поддержать и дать совет Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор назвал уральского полпреда Владимира Якушева настоящим учителем и большим другом. Поздравление полпреда с 55-летним юбилеем тюменский губернатор разместил в своем telegram-канале. «Для меня Владимир Владимирович — настоящий учитель и большой друг. Очень рад, что в свое время стал частью команды Якушева. Он в любую минуту готов повести за собой других, поддержать и дать ценный совет. Всегда любил и продолжает любить родной регион», — написал в сообщении Моор. Также Моор отметил, что Якушев — настоящий патриот России. Кроме того, тюменский губернатор назвал уральского полпреда уникальным руководителем.

Губернатор Тюменской области Александр Моор назвал уральского полпреда Владимира Якушева настоящим учителем и большим другом. Поздравление полпреда с 55-летним юбилеем тюменский губернатор разместил в своем telegram-канале. «Для меня Владимир Владимирович — настоящий учитель и большой друг. Очень рад, что в свое время стал частью команды Якушева. Он в любую минуту готов повести за собой других, поддержать и дать ценный совет. Всегда любил и продолжает любить родной регион», — написал в сообщении Моор. Также Моор отметил, что Якушев — настоящий патриот России. Кроме того, тюменский губернатор назвал уральского полпреда уникальным руководителем.