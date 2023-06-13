13 июня 2023

Моор назвал уральского полпреда Владимира Якушева учителем и другом

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил уральского полпреда с 55-летним юбилеем
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ХХ съезд партии "Единая Россия", третий этап. Москва, моор александр, якушев владимир
Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что уральский полпред Владимир Якушев всегда готов поддержать и дать совет Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор назвал уральского полпреда Владимира Якушева настоящим учителем и большим другом. Поздравление полпреда с 55-летним юбилеем тюменский губернатор разместил в своем telegram-канале.

«Для меня Владимир Владимирович — настоящий учитель и большой друг. Очень рад, что в свое время стал частью команды Якушева. Он в любую минуту готов повести за собой других, поддержать и дать ценный совет. Всегда любил и продолжает любить родной регион», — написал в сообщении Моор.

Также Моор отметил, что Якушев — настоящий патриот России. Кроме того, тюменский губернатор назвал уральского полпреда уникальным руководителем.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор назвал уральского полпреда Владимира Якушева настоящим учителем и большим другом. Поздравление полпреда с 55-летним юбилеем тюменский губернатор разместил в своем telegram-канале. «Для меня Владимир Владимирович — настоящий учитель и большой друг. Очень рад, что в свое время стал частью команды Якушева. Он в любую минуту готов повести за собой других, поддержать и дать ценный совет. Всегда любил и продолжает любить родной регион», — написал в сообщении Моор. Также Моор отметил, что Якушев — настоящий патриот России. Кроме того, тюменский губернатор назвал уральского полпреда уникальным руководителем.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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