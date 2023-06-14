Героя России летчика Шарпатова выдвинули на звание «Почетный гражданин Тюменской области»

Герою России Владимиру Шарпатову хотят присвоить звание «Почетный гражданин Тюменской области»

15 июня 2023 в 13:21 Размер текста - 17 +

В 1996 году Владимир Шарпатов совершил побег из афганского плена на самолете ИЛ-76 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В региональном отделении партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Тюменской области поддержали предложение о выдвижении кандидатуры Героя России Владимира Шарпатова на присвоение звания «Почетный гражданин Тюмени». Об этом сообщает telegram-канал тюменского отделения партии. «Отдельным пунктом повестки был вопрос о выдвижении Героя России Владимира Шарпатова на присвоение звания „Почетный гражданин Тюменской области“. Единогласным решением партийцы поддержали предложение выдвинуть кандидатуру Владимира Шарпатова на присвоения звания „Почетный гражданин Тюменской области“. Определили порядок по подготовке для этого необходимых документов», — указано в сообщении партии. Владимир Шарпатов — советский и российский летчик гражданской авиации. В 1996-м после года плена в городе Кандагаре (Афганистан) смог совершить побег. В 2009 году на экраны вышел фильм «Кандагар», посвященный этим событиям, где роль Шарпатова сыграл Александр Балуев.

В региональном отделении партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Тюменской области поддержали предложение о выдвижении кандидатуры Героя России Владимира Шарпатова на присвоение звания «Почетный гражданин Тюмени». Об этом сообщает telegram-канал тюменского отделения партии. «Отдельным пунктом повестки был вопрос о выдвижении Героя России Владимира Шарпатова на присвоение звания „Почетный гражданин Тюменской области“. Единогласным решением партийцы поддержали предложение выдвинуть кандидатуру Владимира Шарпатова на присвоения звания „Почетный гражданин Тюменской области“. Определили порядок по подготовке для этого необходимых документов», — указано в сообщении партии. Владимир Шарпатов — советский и российский летчик гражданской авиации. В 1996-м после года плена в городе Кандагаре (Афганистан) смог совершить побег. В 2009 году на экраны вышел фильм «Кандагар», посвященный этим событиям, где роль Шарпатова сыграл Александр Балуев.