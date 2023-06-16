16 июня 2023

Пропавший тюменский подросток найден живым в Омске. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит Алексея Орлова в ДЭУ Ленинского района. Екатеринбург , полицейская
Ребенка в Омске нашла полиция Фото:

Полиция обнаружила в Омске подростка, который 12 июня пропал в Ишиме (Тюменская область). Об этом сообщается в telegram-канале омской полиции.

«Сотрудники полиции совместно с волонтерами установили местонахождение 13-летнего подростка из Ишима. Мальчик находился недалеко от школы №44 в Советском округе», — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что мальчика доставили в полицию. Сейчас его мать направляется в Омск. Противоправных действий в отношении ребенка совершено не было.

Мать мальчика сообщала, что 12 июня он ушел из дома и пропал. На звонки родственников подросток не отвечал.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Полиция обнаружила в Омске подростка, который 12 июня пропал в Ишиме (Тюменская область). Об этом сообщается в telegram-канале омской полиции. «Сотрудники полиции совместно с волонтерами установили местонахождение 13-летнего подростка из Ишима. Мальчик находился недалеко от школы №44 в Советском округе», — рассказали в ведомстве. Уточняется, что мальчика доставили в полицию. Сейчас его мать направляется в Омск. Противоправных действий в отношении ребенка совершено не было. Мать мальчика сообщала, что 12 июня он ушел из дома и пропал. На звонки родственников подросток не отвечал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...