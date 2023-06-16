Ребенка в Омске нашла полиция Фото: Размик Закарян © URA.RU

Полиция обнаружила в Омске подростка, который 12 июня пропал в Ишиме (Тюменская область). Об этом сообщается в telegram-канале омской полиции.

«Сотрудники полиции совместно с волонтерами установили местонахождение 13-летнего подростка из Ишима. Мальчик находился недалеко от школы №44 в Советском округе», — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что мальчика доставили в полицию. Сейчас его мать направляется в Омск. Противоправных действий в отношении ребенка совершено не было.

Мать мальчика сообщала, что 12 июня он ушел из дома и пропал. На звонки родственников подросток не отвечал.