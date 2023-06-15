15 июня 2023

В Тюменской области родственники третий день разыскивают подростка. Фото

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Интервью с Фиратом Нурмухаметовым. Екатеринбург, лупа, карта янао, география, поиск, рельеф, физическая карта
Мальчик перестал выходить на связь 12 июня Фото:

В Ишиме (Тюменская область) пропал 13-летний подросток Денис Шадрин. Корреспонденту URA.RU мама мальчика сообщила, что последний раз разговаривала с сыном 12 июня.

«Денис ушел из дома в 11 часов 08 минут 12 июня. Последний раз мы разговаривали с сыном в 15 часов 42 минуты, и больше я его не слышала и не видела. На связь он не выходит», — сообщила мама пропавшего подростка Евгения Шадрина.

Уточняется, что одет мальчик был во все черное. При себе имел поясную сумку. Просьба всех, кто что-либо знает звонить по телефону 8-922-266-3726.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске (ЯНАО) волонтеры ищут пропавшую 31 мая 56-летнюю Марию Дьяконову. В ориентировке отряда «Лиза Алерт» указано, что женщина ушла в обед из дома и не вернулась.

Мальчик 12 июня ушел из дома и перестал выходить на связь
Мальчик 12 июня ушел из дома и перестал выходить на связь

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В Ишиме (Тюменская область) пропал 13-летний подросток Денис Шадрин. Корреспонденту URA.RU мама мальчика сообщила, что последний раз разговаривала с сыном 12 июня. «Денис ушел из дома в 11 часов 08 минут 12 июня. Последний раз мы разговаривали с сыном в 15 часов 42 минуты, и больше я его не слышала и не видела. На связь он не выходит», — сообщила мама пропавшего подростка Евгения Шадрина. Уточняется, что одет мальчик был во все черное. При себе имел поясную сумку. Просьба всех, кто что-либо знает звонить по телефону 8-922-266-3726. Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске (ЯНАО) волонтеры ищут пропавшую 31 мая 56-летнюю Марию Дьяконову. В ориентировке отряда «Лиза Алерт» указано, что женщина ушла в обед из дома и не вернулась.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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