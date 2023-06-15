Мальчик перестал выходить на связь 12 июня Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Ишиме (Тюменская область) пропал 13-летний подросток Денис Шадрин. Корреспонденту URA.RU мама мальчика сообщила, что последний раз разговаривала с сыном 12 июня.

«Денис ушел из дома в 11 часов 08 минут 12 июня. Последний раз мы разговаривали с сыном в 15 часов 42 минуты, и больше я его не слышала и не видела. На связь он не выходит», — сообщила мама пропавшего подростка Евгения Шадрина.

Уточняется, что одет мальчик был во все черное. При себе имел поясную сумку. Просьба всех, кто что-либо знает звонить по телефону 8-922-266-3726.

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