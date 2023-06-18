Два уральских вуза вошли в федеральный топ по уровню зарплат выпускников

УрФУ и УрГЭУ вошли во Всероссийский топ из вузов по уровню зарплат выпускников

19 июня 2023 в 11:29 Размер текста - 17 +

УрФУ и УрГЭУ заняли 12-е и 14-е места во Всероссийском рейтинге вузов по уровню зарплат выпускников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Уральский федеральный университет (УрФУ) и Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ) заняли 12-е и 14-е места во Всероссийском рейтинге вузов по уровню зарплат выпускников, работающие в сфере экономики и финансов. Их зарплаты составляют в среднем от 80 до 87 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса по поиску работы Super Job. «УрФУ занял в рейтинге 12-е место. Средние зарплаты выпускников в отраслях экономики и финансов этого учебного заведения за год выросли на 7 тысяч рублей и сегодня составляют в среднем 87 тысяч рублей в месяц. УрГЭУ занял 14-е место. Средние зарплаты выпускников в таких же отраслях выросли на 5 тысяч рублей. Они составляют в среднем 80 тысяч рублей», — сказано в сообщении. Средние баллы учащихся на ЕГЭ в 2022 году при поступлении составляли от 84 до 90,7. В топ-3 вошли Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИО ВШЭ), и Московский государственный университет (МГУ). Зарплаты выпускников этих вузов составляют от 140 до 165 тысяч рублей в месяц. Ранее URA.RU писало, что УрФУ вошел в топ-10 лучших вузов России. Всего в списке числится 100 университетов страны.

Уральский федеральный университет (УрФУ) и Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ) заняли 12-е и 14-е места во Всероссийском рейтинге вузов по уровню зарплат выпускников, работающие в сфере экономики и финансов. Их зарплаты составляют в среднем от 80 до 87 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса по поиску работы Super Job. «УрФУ занял в рейтинге 12-е место. Средние зарплаты выпускников в отраслях экономики и финансов этого учебного заведения за год выросли на 7 тысяч рублей и сегодня составляют в среднем 87 тысяч рублей в месяц. УрГЭУ занял 14-е место. Средние зарплаты выпускников в таких же отраслях выросли на 5 тысяч рублей. Они составляют в среднем 80 тысяч рублей», — сказано в сообщении. Средние баллы учащихся на ЕГЭ в 2022 году при поступлении составляли от 84 до 90,7. В топ-3 вошли Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИО ВШЭ), и Московский государственный университет (МГУ). Зарплаты выпускников этих вузов составляют от 140 до 165 тысяч рублей в месяц. Ранее URA.RU писало, что УрФУ вошел в топ-10 лучших вузов России. Всего в списке числится 100 университетов страны.