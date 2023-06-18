В Тюменской области автобус сбил 8-летнего велосипедиста

Ребенок выезжал на пешеходный переход на велосипеде Фото: Игорь Пантин © URA.RU

В Ишиме (Тюменская область) автобус сбил восьмилетнего ребенка, который выехал на пешеходный переход на велосипеде. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД России по региону.

«ДТП с участием ребенка произошло днем на улице Мелиоративной, 9. Предварительно, ребенок выехал на пешеходный переход не спешившись с велосипеда. Возвращался от бабушки домой», — говорится в сообщении ведомства.

Там добавили, что автобус в момент аварии направлялся в пункт диагностики и был пустым. У мальчика диагностировали травму ноги. Обстоятельства произошедшего выясняются.