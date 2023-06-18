18 июня 2023

В Тюменской области автобус сбил 8-летнего велосипедиста

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь, весна. Москва, ребенок, школьник, мальчик, велосипед
Ребенок выезжал на пешеходный переход на велосипеде Фото:

В Ишиме (Тюменская область) автобус сбил восьмилетнего ребенка, который выехал на пешеходный переход на велосипеде. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД России по региону.

«ДТП с участием ребенка произошло днем на улице Мелиоративной, 9. Предварительно, ребенок выехал на пешеходный переход не спешившись с велосипеда. Возвращался от бабушки домой», — говорится в сообщении ведомства.

Там добавили, что автобус в момент аварии направлялся в пункт диагностики и был пустым. У мальчика диагностировали травму ноги. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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В Ишиме (Тюменская область) автобус сбил восьмилетнего ребенка, который выехал на пешеходный переход на велосипеде. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД России по региону. «ДТП с участием ребенка произошло днем на улице Мелиоративной, 9. Предварительно, ребенок выехал на пешеходный переход не спешившись с велосипеда. Возвращался от бабушки домой», — говорится в сообщении ведомства. Там добавили, что автобус в момент аварии направлялся в пункт диагностики и был пустым. У мальчика диагностировали травму ноги. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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