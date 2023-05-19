19 мая 2023

Пермяки заступились за коллег, у которых прошли обыски из-за «Мемориала»*

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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, фсб, силовики, спецоперация, обыск, госбезопасность
Обыски прошли у общественников 19 мая Фото:

Пермская благотворительная организация «Центр исторической памяти» прокомментировала обыски у активистов, которые прошли 19 мая. Заявление подписано общественными активистами Иваном Васильевым, Робертом Латыповым, Дмитрием Окунцевым, Андреем Сусловым и Алексеем Каменских. Обыски прошли у общественников по делу об архивах пермского отделения «Мемориала» (признан НКО-иноагентом и ликвидирован).

Как говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации, обыски прошли у восьми пермских активистов. «Мы заявляем, что эти люди не имеют никакого отношения к архиву „Мемориала“, который стал объектом внимания силовиков. Данный архив представляет собой несколько коробок с документами делопроизводства», — заявили общественники.

Ранее бывшего председателя пермского отделения «Мемориала» Александра Чернышова приговорили к аресту на 15 суток. Его сняли с рейса в аэропорту Шереметьево 5 мая. По делу об архивах обыски прошли у юристов, которые сотрудничали с НКО. Фигурант дела Роберт Латыпов назвал обвинения против него глупыми. Он заявил, что бумаги не представляют никакой ценности и относятся к делопроизводству.

* «Мемориал» в России был признан иностранным агентом и ликвидирован по решению Верховного суда.

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Пермская благотворительная организация «Центр исторической памяти» прокомментировала обыски у активистов, которые прошли 19 мая. Заявление подписано общественными активистами Иваном Васильевым, Робертом Латыповым, Дмитрием Окунцевым, Андреем Сусловым и Алексеем Каменских. Обыски прошли у общественников по делу об архивах пермского отделения «Мемориала» (признан НКО-иноагентом и ликвидирован). Как говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации, обыски прошли у восьми пермских активистов. «Мы заявляем, что эти люди не имеют никакого отношения к архиву „Мемориала“, который стал объектом внимания силовиков. Данный архив представляет собой несколько коробок с документами делопроизводства», — заявили общественники. Ранее бывшего председателя пермского отделения «Мемориала» Александра Чернышова приговорили к аресту на 15 суток. Его сняли с рейса в аэропорту Шереметьево 5 мая. По делу об архивах обыски прошли у юристов, которые сотрудничали с НКО. Фигурант дела Роберт Латыпов назвал обвинения против него глупыми. Он заявил, что бумаги не представляют никакой ценности и относятся к делопроизводству. * «Мемориал» в России был признан иностранным агентом и ликвидирован по решению Верховного суда.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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