Сильные дожди, грозы и усиление ветра ожидаются в Челябинской области 25 июня. Об этом сообщили 22 июня синоптики регионального гидрометеоцентра.
«Небольшие дожди пройдут в Челябинской области в пятницу, 23 июня. Первый выходной, 24 июня, ожидается без осадков. А вот в воскресенье погода ухудшится: начавшиеся в ночь на 25 июня дожди днем перейдут в сильные ливни и грозы», — пояснили URA.RU в Челябинском ЦГМС.
Порывы ветра в этот день будут достигать 15 метров в секунду. Температура снизится на несколько делений термометра — до 19 градусов. В самом Челябинске гроз не ожидается, а ветер будет существенно слабее: 5—10 метров в секунду.
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