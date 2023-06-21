21 июня 2023

На Челябинскую область надвигаются сильные дожди и грозы. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Первая гроза. Челябинск, пешеход, ручей, гроза, непогода, ливень, осадки, дождь, климат, поток
Погода испортит челябинцам воскресенье Фото:

Сильные дожди, грозы и усиление ветра ожидаются в Челябинской области 25 июня. Об этом сообщили 22 июня синоптики регионального гидрометеоцентра.

«Небольшие дожди пройдут в Челябинской области в пятницу, 23 июня. Первый выходной, 24 июня, ожидается без осадков. А вот в воскресенье погода ухудшится: начавшиеся в ночь на 25 июня дожди днем перейдут в сильные ливни и грозы», — пояснили URA.RU в Челябинском ЦГМС.

Порывы ветра в этот день будут достигать 15 метров в секунду. Температура снизится на несколько делений термометра — до 19 градусов. В самом Челябинске гроз не ожидается, а ветер будет существенно слабее: 5—10 метров в секунду.

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Сильные дожди, грозы и усиление ветра ожидаются в Челябинской области 25 июня. Об этом сообщили 22 июня синоптики регионального гидрометеоцентра. «Небольшие дожди пройдут в Челябинской области в пятницу, 23 июня. Первый выходной, 24 июня, ожидается без осадков. А вот в воскресенье погода ухудшится: начавшиеся в ночь на 25 июня дожди днем перейдут в сильные ливни и грозы», — пояснили URA.RU в Челябинском ЦГМС. Порывы ветра в этот день будут достигать 15 метров в секунду. Температура снизится на несколько делений термометра — до 19 градусов. В самом Челябинске гроз не ожидается, а ветер будет существенно слабее: 5—10 метров в секунду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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