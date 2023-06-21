На Челябинскую область надвигаются сильные дожди и грозы. Скрин

22 июня 2023 в 14:59 Размер текста - 17 +

Погода испортит челябинцам воскресенье Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сильные дожди, грозы и усиление ветра ожидаются в Челябинской области 25 июня. Об этом сообщили 22 июня синоптики регионального гидрометеоцентра. «Небольшие дожди пройдут в Челябинской области в пятницу, 23 июня. Первый выходной, 24 июня, ожидается без осадков. А вот в воскресенье погода ухудшится: начавшиеся в ночь на 25 июня дожди днем перейдут в сильные ливни и грозы», — пояснили URA.RU в Челябинском ЦГМС. Порывы ветра в этот день будут достигать 15 метров в секунду. Температура снизится на несколько делений термометра — до 19 градусов. В самом Челябинске гроз не ожидается, а ветер будет существенно слабее: 5—10 метров в секунду. Скрин: сайт челябинского ЦГМС

Сильные дожди, грозы и усиление ветра ожидаются в Челябинской области 25 июня. Об этом сообщили 22 июня синоптики регионального гидрометеоцентра. «Небольшие дожди пройдут в Челябинской области в пятницу, 23 июня. Первый выходной, 24 июня, ожидается без осадков. А вот в воскресенье погода ухудшится: начавшиеся в ночь на 25 июня дожди днем перейдут в сильные ливни и грозы», — пояснили URA.RU в Челябинском ЦГМС. Порывы ветра в этот день будут достигать 15 метров в секунду. Температура снизится на несколько делений термометра — до 19 градусов. В самом Челябинске гроз не ожидается, а ветер будет существенно слабее: 5—10 метров в секунду.