Российский депутат назвал горожан вонючими крикунами и предложил выйти поговорить

Депутат Кравченко обозвал жителей города Пионерского
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Комитет по социальной политике. Курган, политик, чиновник, бизнесмен, ручка в руке
Депутат Владимир Кравченко предложил жителям города Пионерского «выйти поговорить» Фото:

В Калининградской области депутат Владимир Кравченко назвал жителей Пионерского, которые возмутились проблемами в городе, «вонючими крикунами». Граждане выражали недовольство на встрече с мэром города Леонидом Шибаевым. За главу Пионерского вступился депутат Кравченко.

«Где вы были, крикуны вонючие?» — обратился Кравченко к жителям города. Его слова передает telegram-канал Amber Mash. Депутат призвал «крикунов» выйти с ним поговорить.

Ранее в сеть попало видео, как свердловский кандидат в депутаты Егор Александрин дерзко разговаривал с девушкой. Он обозвал ее «грязью» и предложил сесть «в свое ведро» и уехать. Позднее после скандала Александрин снял свою кандидатуру с выборов в гордуму Асбеста. Один из основателей и лидер рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов, который баллотировался также в гордуму Асбеста, поддержал Егора Александрина. Он заявил, что молодой человек из-за небольшого опыта повелся на провокацию.

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В Калининградской области депутат Владимир Кравченко назвал жителей Пионерского, которые возмутились проблемами в городе, «вонючими крикунами». Граждане выражали недовольство на встрече с мэром города Леонидом Шибаевым. За главу Пионерского вступился депутат Кравченко. «Где вы были, крикуны вонючие?» — обратился Кравченко к жителям города. Его слова передает telegram-канал Amber Mash. Депутат призвал «крикунов» выйти с ним поговорить. Ранее в сеть попало видео, как свердловский кандидат в депутаты Егор Александрин дерзко разговаривал с девушкой. Он обозвал ее «грязью» и предложил сесть «в свое ведро» и уехать. Позднее после скандала Александрин снял свою кандидатуру с выборов в гордуму Асбеста. Один из основателей и лидер рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов, который баллотировался также в гордуму Асбеста, поддержал Егора Александрина. Он заявил, что молодой человек из-за небольшого опыта повелся на провокацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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