Российский депутат назвал горожан вонючими крикунами и предложил выйти поговорить Депутат Кравченко обозвал жителей города Пионерского 22 июня 2023 в 21:34 Размер текста - 17 + Депутат Владимир Кравченко предложил жителям города Пионерского «выйти поговорить» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Калининградской области депутат Владимир Кравченко назвал жителей Пионерского, которые возмутились проблемами в городе, «вонючими крикунами». Граждане выражали недовольство на встрече с мэром города Леонидом Шибаевым. За главу Пионерского вступился депутат Кравченко. «Где вы были, крикуны вонючие?» — обратился Кравченко к жителям города. Его слова передает telegram-канал Amber Mash . Депутат призвал «крикунов» выйти с ним поговорить. Ранее в сеть попало видео, как свердловский кандидат в депутаты Егор Александрин дерзко разговаривал с девушкой. Он обозвал ее «грязью» и предложил сесть «в свое ведро» и уехать. Позднее после скандала Александрин снял свою кандидатуру с выборов в гордуму Асбеста. Один из основателей и лидер рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов, который баллотировался также в гордуму Асбеста, поддержал Егора Александрина. Он заявил, что молодой человек из-за небольшого опыта повелся на провокацию. В Калининградской области депутат Владимир Кравченко назвал жителей Пионерского, которые возмутились проблемами в городе, «вонючими крикунами». Граждане выражали недовольство на встрече с мэром города Леонидом Шибаевым. За главу Пионерского вступился депутат Кравченко. «Где вы были, крикуны вонючие?» — обратился Кравченко к жителям города. Его слова передает telegram-канал Amber Mash. Депутат призвал «крикунов» выйти с ним поговорить. Ранее в сеть попало видео, как свердловский кандидат в депутаты Егор Александрин дерзко разговаривал с девушкой. Он обозвал ее «грязью» и предложил сесть «в свое ведро» и уехать. Позднее после скандала Александрин снял свою кандидатуру с выборов в гордуму Асбеста. Один из основателей и лидер рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов, который баллотировался также в гордуму Асбеста, поддержал Егора Александрина. Он заявил, что молодой человек из-за небольшого опыта повелся на провокацию. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям