Вице-спикер Госдумы Чернышов призвал изменить возраст детей, находящихся в больнице без родителей

22 июня 2023 в 05:07 Размер текста - 17 +

Дети в возрасте четырех лет еще несамостоятельны для одиночного пребывания в больнице, считает Борис Чернышов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России необходимо повысить возраст детей, которые могут находиться в больнице с родителем, до пяти лет и обеспечить взрослого отдельным местом и питанием. С таким предложением в беседе с URA.RU выступил вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов. «Если ребенок младше четырех лет, то одному законному представителю — маме, папе, опекуну, бабушке — медицинское учреждение обязано предоставить бесплатное спальное место и питание. Конечно, это несправедливая ситуация, и такие правила непонятны большинству родителей. Ребенок в четыре года еще совсем несамостоятельный, нуждается в маме и папе даже в элементарных бытовых вещах. Поэтому считаю, что нужно повысить возраст детей, родители которых должны обеспечиваться в обязательном порядке бесплатным спальным местом и питанием хотя бы до пяти лет. Пять лет — это уже старшая группа детского сада, детям прививаются навыки самообслуживания», — считает Борис Чернышов. Депутат считает, что в дальнейшем возраст необходимо будет еще увеличивать. «В дальнейшем, конечно, необходима реформа всей системы с увеличением финансирования здравоохранения и как следствие — постепенным повышением возраста такой „самостоятельной“ госпитализации», — заявил он. Собеседник агентства также напомнил исключения из правил, когда ребенок старше четырех лет может находиться в больнице с сопровождающим. «Такие же правила действуют для детей старше четырех лет при наличии медицинских показаний. Правда, перечень таких показаний нормативно не закреплен. Есть только рекомендации Минздрава, среди них — тяжелые двигательные нарушения, психические и сенсорные нарушения, наличие сахарного диабета и т. д. В остальных случаях законный представитель вправе находиться в больнице круглосуточно. Только в этом случае медучреждение не обязано обеспечить родителя бесплатным питанием и предоставить отдельное спальное место. В некоторых больницах родителю „позволяют“ принести раскладушку, в других — маме или папе приходится коротать ночи на приставном стуле», — рассказал Борис Чернышов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России необходимо повысить возраст детей, которые могут находиться в больнице с родителем, до пяти лет и обеспечить взрослого отдельным местом и питанием. С таким предложением в беседе с URA.RU выступил вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов. «Если ребенок младше четырех лет, то одному законному представителю — маме, папе, опекуну, бабушке — медицинское учреждение обязано предоставить бесплатное спальное место и питание. Конечно, это несправедливая ситуация, и такие правила непонятны большинству родителей. Ребенок в четыре года еще совсем несамостоятельный, нуждается в маме и папе даже в элементарных бытовых вещах. Поэтому считаю, что нужно повысить возраст детей, родители которых должны обеспечиваться в обязательном порядке бесплатным спальным местом и питанием хотя бы до пяти лет. Пять лет — это уже старшая группа детского сада, детям прививаются навыки самообслуживания», — считает Борис Чернышов. Депутат считает, что в дальнейшем возраст необходимо будет еще увеличивать. «В дальнейшем, конечно, необходима реформа всей системы с увеличением финансирования здравоохранения и как следствие — постепенным повышением возраста такой „самостоятельной“ госпитализации», — заявил он. Собеседник агентства также напомнил исключения из правил, когда ребенок старше четырех лет может находиться в больнице с сопровождающим. «Такие же правила действуют для детей старше четырех лет при наличии медицинских показаний. Правда, перечень таких показаний нормативно не закреплен. Есть только рекомендации Минздрава, среди них — тяжелые двигательные нарушения, психические и сенсорные нарушения, наличие сахарного диабета и т. д. В остальных случаях законный представитель вправе находиться в больнице круглосуточно. Только в этом случае медучреждение не обязано обеспечить родителя бесплатным питанием и предоставить отдельное спальное место. В некоторых больницах родителю „позволяют“ принести раскладушку, в других — маме или папе приходится коротать ночи на приставном стуле», — рассказал Борис Чернышов.