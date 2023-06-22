В Госдуме предложили изменить закон о тишине в России

Депутат Колунов: необходимо ввести в регионах РФ «тихий час»

22 июня 2023 в 17:36 Размер текста - 17 +

В Госдуме предложили ввести во всех субъектах РФ «тихий час» Фото: Владимир Андреев © URA.RU В регионах России необходимо обозначить единый стандарт времени тишины. Об этом сообщил депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Сергей Колунов. По его мнению, необходимо ввести в российских городах «тихий час». «Нужно выявить „среднюю температуру по палате“. Это поможет и нашим жителям спокойно находиться в своих домах, и строителям и прочим подрядчикам руководствоваться одним федеральным законом, а не искать региональные акты в каждом конкретном случае», — заявил Колунов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». Он отметил, что важно четко установить требования режима тишины: время действия и допустимый уровень шума. Колунов подчеркнул, что практику Москвы с «тихим часом» нужно распространить во всех регионах России. «Но необходимо предусмотреть особые условия, а именно отмену „тихого часа“ в случаях, когда ремонт и шумные работы проводятся в новых домах в течение полугода с момента их постановки на кадастровый учет, чтобы сроки ремонта не увеличивались из-за дневных перерывов, а жильцы смогли скорее заселиться», — отметил он. На данный момент каждый регион России сам выбирает время, в которое в многоквартирных домах запрещается шуметь. В Москве громкие работы не разрешены с 23:00 до 07:00 в любой день года. Ранее стало известно, что в России могут ввести штрафы за нарушение тишины в дневное время. С такой инициативой выступила правительственная комиссия по профилактике правонарушений. Ее возглавляет глава МВД РФ Владимир Колокольцев. Размеры штрафов за шум днем еще неизвестны. По информации Пятого канала, уровень шума, который доносится из квартиры соседей, днем не должен превышать 55 децибел (дБ), а ночью — 45 дБ. По законодательству, данный уровень подходит для спокойного общения дома и выполнения работы по дому. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В регионах России необходимо обозначить единый стандарт времени тишины. Об этом сообщил депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Сергей Колунов. По его мнению, необходимо ввести в российских городах «тихий час». «Нужно выявить „среднюю температуру по палате“. Это поможет и нашим жителям спокойно находиться в своих домах, и строителям и прочим подрядчикам руководствоваться одним федеральным законом, а не искать региональные акты в каждом конкретном случае», — заявил Колунов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». Он отметил, что важно четко установить требования режима тишины: время действия и допустимый уровень шума. Колунов подчеркнул, что практику Москвы с «тихим часом» нужно распространить во всех регионах России. «Но необходимо предусмотреть особые условия, а именно отмену „тихого часа“ в случаях, когда ремонт и шумные работы проводятся в новых домах в течение полугода с момента их постановки на кадастровый учет, чтобы сроки ремонта не увеличивались из-за дневных перерывов, а жильцы смогли скорее заселиться», — отметил он. На данный момент каждый регион России сам выбирает время, в которое в многоквартирных домах запрещается шуметь. В Москве громкие работы не разрешены с 23:00 до 07:00 в любой день года. Ранее стало известно, что в России могут ввести штрафы за нарушение тишины в дневное время. С такой инициативой выступила правительственная комиссия по профилактике правонарушений. Ее возглавляет глава МВД РФ Владимир Колокольцев. Размеры штрафов за шум днем еще неизвестны. По информации Пятого канала, уровень шума, который доносится из квартиры соседей, днем не должен превышать 55 децибел (дБ), а ночью — 45 дБ. По законодательству, данный уровень подходит для спокойного общения дома и выполнения работы по дому.