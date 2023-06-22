В выходные в ЯНАО придет теплая погода

Gismeteo: в ЯНАО 24—25 июля станет теплее, но сохранится вероятность осадков

23 июня 2023 в 17:23 Размер текста - 17 +

В выходные в ЯНАО потеплеет до 14 градусов Фото: Размик Закарян © URA.RU В ЯНАО в выходные дни 24 и 25 июня потеплеет до 14 градусов, но вероятность осадков остается высокой. Об этом сообщают синоптики на портале Gismeteo. «В Новом Уренгое и Салехарде в воскресенье 25 июня воздух прогреется до 14 градусов. В Губкинском и Муравленко ожидается 12 градусов тепла, холоднее всего будет в Надыме, где температура не поднимется выше семи градусов», — сообщают синоптики сервиса погоды Gismeteo. В Салехарде и Новом Уренгое осадки 24 и 25 июня не ожидаются, дождь пройдет в субботу в Надыме и Муравленко, а в воскресенье осадки там маловероятны. В Тарко-Сале, Губкинском и Ноябрьске высока вероятность осадков в оба выходных дня. Ранее URA.RU рассказало, что выходные 17—18 июня выдались дождливыми и заметно похолодало. Облачная дождливая погода сопровождалась сильным ветром.

В ЯНАО в выходные дни 24 и 25 июня потеплеет до 14 градусов, но вероятность осадков остается высокой. Об этом сообщают синоптики на портале Gismeteo. «В Новом Уренгое и Салехарде в воскресенье 25 июня воздух прогреется до 14 градусов. В Губкинском и Муравленко ожидается 12 градусов тепла, холоднее всего будет в Надыме, где температура не поднимется выше семи градусов», — сообщают синоптики сервиса погоды Gismeteo. В Салехарде и Новом Уренгое осадки 24 и 25 июня не ожидаются, дождь пройдет в субботу в Надыме и Муравленко, а в воскресенье осадки там маловероятны. В Тарко-Сале, Губкинском и Ноябрьске высока вероятность осадков в оба выходных дня. Ранее URA.RU рассказало, что выходные 17—18 июня выдались дождливыми и заметно похолодало. Облачная дождливая погода сопровождалась сильным ветром.