Челябинские олигархи заинтересовались судьбой межвузовского кампуса

Члены Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области (СПП) заинтересовались судьбой межвузовского кампуса. Как сообщили в пресс-службе СПП, тема стала одним из вопросов в повестке дня прошедшего 23 июня заседания президиума.
«В повестке заседания значились вопросы развития межуниверситетского кампуса мирового уровня. Также собравшиеся обсудили повышение эффективности при выполнении проекта „Профессионалитет“, познакомились с благотворительными проектами членов СПП», — отметили в союзе.
На заседании отметили, что кампус является частью нацпроекта «Наука и университеты», реализуемого Минобрнауки России. Объект упрочит значение Челябинска в качестве научного и образовательного центра.
Состоявшееся в Челябинске заседание провел первый вице-президент СПП, председатель совета директоров ООО УК «ЮГК» Константин Струков. На встрече присутствовали представители социально-экономического блока правительства региона, депутаты заксобрания области и Госдумы.
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