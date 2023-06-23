Челябинские олигархи заинтересовались судьбой межвузовского кампуса

23 июня 2023 в 19:20 Размер текста - 17 +

Члены СПП обсудили проект создания межуниверситетского кампуса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Члены Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области (СПП) заинтересовались судьбой межвузовского кампуса. Как сообщили в пресс-службе СПП, тема стала одним из вопросов в повестке дня прошедшего 23 июня заседания президиума. «В повестке заседания значились вопросы развития межуниверситетского кампуса мирового уровня. Также собравшиеся обсудили повышение эффективности при выполнении проекта „Профессионалитет“, познакомились с благотворительными проектами членов СПП», — отметили в союзе. На заседании отметили, что кампус является частью нацпроекта «Наука и университеты», реализуемого Минобрнауки России. Объект упрочит значение Челябинска в качестве научного и образовательного центра. Состоявшееся в Челябинске заседание провел первый вице-президент СПП, председатель совета директоров ООО УК «ЮГК» Константин Струков. На встрече присутствовали представители социально-экономического блока правительства региона, депутаты заксобрания области и Госдумы.

Члены Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области (СПП) заинтересовались судьбой межвузовского кампуса. Как сообщили в пресс-службе СПП, тема стала одним из вопросов в повестке дня прошедшего 23 июня заседания президиума. «В повестке заседания значились вопросы развития межуниверситетского кампуса мирового уровня. Также собравшиеся обсудили повышение эффективности при выполнении проекта „Профессионалитет“, познакомились с благотворительными проектами членов СПП», — отметили в союзе. На заседании отметили, что кампус является частью нацпроекта «Наука и университеты», реализуемого Минобрнауки России. Объект упрочит значение Челябинска в качестве научного и образовательного центра. Состоявшееся в Челябинске заседание провел первый вице-президент СПП, председатель совета директоров ООО УК «ЮГК» Константин Струков. На встрече присутствовали представители социально-экономического блока правительства региона, депутаты заксобрания области и Госдумы.