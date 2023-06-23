Челябинские олигархи заинтересовались судьбой межвузовского кампуса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Строительство кампуса ЮуРГУ к саммитам ШОС и БРИКС. Челябинск, строительная техника, строительство, стройка
Члены СПП обсудили проект создания межуниверситетского кампуса Фото:

Члены Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области (СПП) заинтересовались судьбой межвузовского кампуса. Как сообщили в пресс-службе СПП, тема стала одним из вопросов в повестке дня прошедшего 23 июня заседания президиума.

«В повестке заседания значились вопросы развития межуниверситетского кампуса мирового уровня. Также собравшиеся обсудили повышение эффективности при выполнении проекта „Профессионалитет“, познакомились с благотворительными проектами членов СПП», — отметили в союзе.

На заседании отметили, что кампус является частью нацпроекта «Наука и университеты», реализуемого Минобрнауки России. Объект упрочит значение Челябинска в качестве научного и образовательного центра.

Состоявшееся в Челябинске заседание провел первый вице-президент СПП, председатель совета директоров ООО УК «ЮГК» Константин Струков. На встрече присутствовали представители социально-экономического блока правительства региона, депутаты заксобрания области и Госдумы.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Члены Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области (СПП) заинтересовались судьбой межвузовского кампуса. Как сообщили в пресс-службе СПП, тема стала одним из вопросов в повестке дня прошедшего 23 июня заседания президиума. «В повестке заседания значились вопросы развития межуниверситетского кампуса мирового уровня. Также собравшиеся обсудили повышение эффективности при выполнении проекта „Профессионалитет“, познакомились с благотворительными проектами членов СПП», — отметили в союзе. На заседании отметили, что кампус является частью нацпроекта «Наука и университеты», реализуемого Минобрнауки России. Объект упрочит значение Челябинска в качестве научного и образовательного центра. Состоявшееся в Челябинске заседание провел первый вице-президент СПП, председатель совета директоров ООО УК «ЮГК» Константин Струков. На встрече присутствовали представители социально-экономического блока правительства региона, депутаты заксобрания области и Госдумы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...